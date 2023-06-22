七一回歸免費入場｜17大展館免費睇！M+/太空館/科學館/藝術館…

七一慶回歸免費活動！康文署宣布免費開放多項收費康樂文化設施，包括轄下室內外康樂設施、公眾游泳池及博物館，如香港科學館和太空館等亦於七一免費開放，慶祝香港七一回歸。同時西九文化區M+及香港故宮文化博物館亦會免費開放，即睇詳情！



七一免費入場睇17大展館 香港太空館/科學館/油街實現

七一免費入場睇17大展館！香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、香港電影資料館、油街實現等，七一當天均免費入場。

【1】香港科學館

香港科學館於7月1日免費開放，可以免費參觀常設展覽及「天生我『材』——材料科學與設計」展覽。

（圖片來源：香港科學館）

香港科學館 詳情

地址：尖沙咀科學館道2號

開放日期：

10:00 - 19:00 ( 星期一至三、五)

10:00 - 21:00 ( 星期六、日及公眾假期 )

星期四休館（公眾假期除外）

電話：2732 3232



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【2】香港太空館

香港太空館的常設展廳（天象廳節目除外）於7月1日免費開放，讓市民參與慶祝特區成立26周年的文化活動。

（圖片來源：香港太空館）

香港太空館 詳情

地址：尖沙咀梳士巴利道10號

開放日期：

13:00- 21:00（星期一、三至五）

10:00 -21:00（星期六、日及公眾假期）

星期二休館

電話：2721 0226



【3】香港藝術館

香港藝術館於7月1日免費開放，現時展覽活動包括「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽、「情書——跨越虛白時空的不朽情懷」、「廣州購物誌──18至19世紀外銷藝術（第二期）」、「游‧遊」等，均可以免費入場欣賞。

香港藝術館 詳情

地址：尖沙咀梳士巴利道10號

開放日期：

10:00 - 18:00（星期一至三、五）

10:00 - 19:00（星期六、日及公眾假期）

星期四休館（公眾假期除外）

電話：2721 0116



【4】香港文化博物館

香港文化博物館於7月1日免費開放，市民可以免費入場參觀專題展覽「虛擬凡爾賽宮之旅」、「繼續寵愛・張國榮紀念展」及「無中生有－香港電影美術及服裝造型展」等。

香港文化博物館 詳情

地址： 沙田文林路1號

開放日期：

10:00 - 18:00（星期一、三至五）

10:00 - 19:00（星期六、日及公眾假期）

星期二休館（公眾假期除外）

電話：2180 8188



【5】香港歷史博物館

香港歷史博物館於7月1日免費開放，現有展覽包括「經典再現 ── 香港故事精華展」，從中感受香港昔日情懷。

香港歷史博物館 詳情

地址：尖沙咀漆咸道南100號

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一、三至五）

10:00 - 19:00（星期六、日及公眾假期）

星期二休館（公眾假期除外）

電話 : 2724 9042



【6】香港鐵路博物館

香港鐵路博物館於7月1日免費開放，博物館介紹本地鐵路交通的歷史和發展，除保留舊火車站古蹟和其他鐵路設備外，還會展出窄軌蒸汽火車頭、51號柴油電動機車和六輛歷史車卡。

香港鐵路博物館 詳情

地址： 大埔大埔墟崇德街13號

開放日期：

10:00 - 18:00（星期一、三至日及公眾假期）

星期二休館（公眾假期除外）

電話：2653 3455



【7】葛量洪號滅火輪展覽館

葛量洪號滅火輪展覽館於7月1日免費開放，館內展出獨特的消防文物，增進市民對香港海上救援工作的認識。

（圖片來源：葛量洪號滅火輪展覽館）

葛量洪號滅火輪展覽館 詳情

地址：香港鰂魚涌公園

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一、三至日及公眾假期）

星期二休館（公眾假期除外）

電話：2367 7821

＊限制入場人數



【8】西九視覺文化博物館M+

西九視覺文化博物館M+將於7月1日免費開放各個展覽，包括「草間彌生：圓點執念──渴望天堂的愛」、「M+希克藏品：從大革命到全球化」、「修復霓虹」等，入場毋須提前預約。

西九視覺文化博物館M+ 詳情

地址： 九龍西九文化區博物館道38號

開放時間：

10:00 - 18:00（星期二至四、週末及公眾假期）

10:00 - 22:00（星期五）

星期一休館



【9】香港故宮文化博物館

香港故宮文化博物館將於7月1日免費開放，市民可以免費參觀展廳1至7，特別展覽票價為$120。故宮文化博物館門票需要提前預約，6月21日下午3時起可以經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，預訂免費標準門票。

更新：7月1日免費門票已售罄。

（資料圖片）

香港故宮文化博物館 詳情

地址： 九龍西九文化區博物館道8號

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一、三、四、日）

10:00 - 20:00（星期五、六及公眾假期）

星期二休館（公眾假期除外）



【10】香港視覺藝術中心

香港視覺藝術中心於7月1日免費開放，展覽活動包括「vA! 焦點 — 手尋博物館」、「藝術放映」等。

（圖片來源：香港視覺藝術中心）

香港視覺藝術中心 詳情

地址：香港中區堅尼地道 7A

開放時間：10:00 - 21:00（星期一、三至日）

電話：2521 3008



【11】香港電影資料館

香港電影資料館於7月1日免費開放。

（圖片來源：香港電影資料館）

香港電影資料館 詳情

地址：香港西灣河鯉景道50號

開放時間：10:00 - 2000（星期一、三至日）

電話：2521 3008



【12】孫中山紀念館

孫中山紀念館於7月1日免費開放，現有常設展覽 「孫中山與近代中國」、「孫中山時期的香港」等。

孫中山紀念館 詳情

地址：香港中環半山衞城道7號

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一至三、五）

10:00 - 19:00（星期六、日及公眾假期）



【13】茶具文物館

茶具文物館於7月1日免費開放，現設有專題展覽「文人文玩 — 中國文人用具與茶生活」，同時展出與研究茶具文物及有關的茶藝文化，基本藏品由已故羅桂祥博士（1910-1995）捐贈，其中以「宜興茶具」最具代表性。

(圖片來源：茶具文物館)

茶具文物館 詳情

地址：香港中區紅棉路10號（香港公園內）

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一、三至日）

星期二休館（公眾假期除外）

電話：2869 0690



【14】李鄭屋漢墓博物館

李鄭屋漢墓博物館於7月1日免費開放，除了可以窺探李鄭屋漢墓的內貌，旁邊展覽館更會展出從漢墓出土的陶器及青銅器外，及設有「李鄭屋漢墓」，以了解更多漢代歷史文化。

李鄭屋漢墓博物館 詳情

地址：深水埗東京街41號

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一至三、五至日）

星期四休館（公眾假期除外）

電話：2386 2863



【15】三棟屋博物館

三棟屋博物館於7月1日免費開放，現正舉行「循聲覓道展覽系列」，主題包括「香港節慶與民間工藝」、「三棟屋與傳統鄉村文化」及「香港非物質文化遺產展覽」等，讓市民加深對非物質文化遺產的認識。

（圖片來源：非物質文化遺產辦事處）

三棟屋博物館 詳情

地址：荃灣古屋里2號三棟屋博物館二號

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一、三至日）

星期二休館（公眾假期除外）



【16】羅屋民俗館

羅屋民俗館於7月1日免費開放，為法定古蹟之一，同時是柴灣目前碩果僅存的一座古村屋，可以從中了解柴灣的歷史、羅屋的歷史和建築特色，以及客家人的習俗。

（圖片來源：古物古蹟辦事處）

羅屋民俗館 詳情

地址：香港柴灣吉勝街14號

開放時間：

10:00 - 18:00（星期一至三、五至日）

星期四休館（公眾假期除外）

電話：2896 7006



【17】油街實現

油街實現於7月1日免費開放，現有多個藝術項目開放予公眾參觀。

油街實現 詳情

地址：香港北角油街12號

開放時間：

14:00-20:00（星期一）

10:00 - 20:00（星期二至日）

10:00 -14:00（星期一休館；公眾假期除外）康文署設施七一免費開放！6月25日起開始預訂



康文署設施七一免費開放！6月25日起開始預訂

為了慶祝香港特別行政區成立26周年，康文署轄下多項收費設施將會免費開放，市民可於6月25日（星期日）上午7時起，在各區「康體通」櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統，以先到先得方式預訂7月1日未被預訂的康樂設施。

7月1日免費開放的康樂設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室*、活動室、舞蹈室和單車賽道*



戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆*、射箭場＊和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）



公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）



水上活動中心艇隻*（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。



*預訂這些設施的市民，必須持有相關的資歷證明。

