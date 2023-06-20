M+博物館｜6月23日3大夜間活動免費玩　7.1開放免費參觀毋須預約

M+博物館在本周五（23/6）晚上免費開放入場，帶來一系列與感官相關的精彩創意活動，工作坊、時間請參考內文。



M+夜不同活動 6月23晚免費開放

星期五晚想紓緩一周累積下來的壓力，不妨到博物館參與感官體驗去玩玩。M+博物館舉行「M+夜不同」活動。活動將以「感官體驗」為主題，嘗試運用視覺以外的感官探索博物館展品和空間，發掘不一樣的觀看方式。透過與氣味、聲音、觸感等相關的體驗，當中包括創意工作坊、展演和展廳活動。

所有活動供公眾即場參加。你可於當晚到G層參加各項免費活動；若持有博物館展覽門票，更可體驗二樓的專屬活動。

M+門票購買連結︰Klook｜Trip.com

標準門票︰成人HK$120、*特惠HK$60

*特惠門票適用於7至11歲小童（須由成人陪同進場）、全日制學生、60歲或以上長者、殘障人士及陪同人士、綜合社會保障援助受助者。

地下大堂G層 3大免費活動

【1】凹凸觸感繪畫

參加者將嘗試把圖像轉化為觸感圖，透過指尖觸摸不同凹凸之處，在腦海「看」到影像。藉此工作坊了解視障人士的溝通方法之餘，亦打開運用視覺以外認識作品的可能。

（圖片來源：西九文化區M+博物館）

凹凸觸感繪畫

時間：19:15（普通話）、20:00（英語）、20:45（廣東話）（每節30分鐘）

位置：地下大堂（G層）



【2】由臀部進入冥想

藝術教育工作者兼瑜伽導師劉天明帶領參加者嘗試一連串溫和的放鬆動作和冥想練習，舒緩臀部肌肉的僵硬，並在過程中與自己的內在建立連結。伸展放鬆過後再遊博物館，也許腳步會更輕盈，有更多的空間去感受。

（圖片來源：西九文化區M+博物館）

由臀部進入冥想

時間：18:30、19:15、20:00、20:45（每節30分鐘，以廣東話及英語進行）

位置：學舍會堂（G層）



【3】音樂展演

二胡樂手陸朗文融合自然聲音和電腦音樂，描繪自然及城市風景。他聯同其團隊及影像騎師林克航，以二胡樂曲《空山鳥語》的意涵為本，在博物館內打造聲音景觀實驗，拓展參加者對聲音的聯想。

（圖片來源：西九文化區M+博物館）

音樂展演

時間：20:00 – 21:30

位置：大台階（G層）



此外，M+將於7月1日（星期六）開放各個展覽予公眾免費參觀，毋須提前預約。

持M+門票入場 二樓展區活動

【1】香味聯想配方

投入「香」的世界，以香味表達和形容作品所帶給自己的感受。香味設計工作室okapi studio與你一起探索不同的香氣，運用本地種植的香草調配出獨一無二的香包，與其他參加者分享自己的配方，以香味記錄作品給參加者的聯想。

（圖片來源：西九文化區M+博物館）

香味聯想配方

時間：18:15（英語）、19:00（廣東話）、19:45（廣東話）、20:30（普通話）（每節30分鐘）

位置：中庭（二樓）



【2】聲形地境：香港

聲音藝術家池城良和數碼工作室元物從山崎鶴子1967年《作品》獲得啓發，創作出互動聲音裝置《聲形地境：香港》，在地形浮雕配上香港不同區域的錄音，組成另類的城市地圖。這個晚上，池城良將聯同其他聲音藝術家何子洋、陳曼妮、楊橙及Daniel Stempfer，帶你在現場以聲音和觸感感受作品，參與一段彷彿遊走香港多個地方的聲音演出。

（圖片來源：西九文化區M+博物館）

聲形地境：香港

時間：18:00、18:45、19:30（每節30分鐘，以英語進行）

位置：南展廳遊憩間（二樓）



【3】焦點短講

來自多個範疇的M+員工將介紹展於希克展廳的作品，他們從感官體驗的角度出發，分享從作品中獲得的啓發、展覽策劃過程以及當中不為人知的趣事。

（圖片來源：西九文化區M+博物館）

焦點短講

時間：19:00（英語）、19:30（廣東話）、20:00（普通話）（每節15分鐘）

位置：希克展廳（二樓）



「M+夜不同」詳情

日期：6月23日

時間：6:00pm-10:00pm

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+

