姚姚酸菜魚｜屯門店新開張！酸菜魚少骨+4斤重北京烤鴨二人價$338

內地人氣酸菜魚品牌「姚姚酸菜魚」進駐屯門市廣場，成新界區首間分店。同時有限定優惠，$338享用原價$438的姚姚酸菜魚配北京烤鴨二人套餐。



酸菜魚以酸、鮮、辣為主深受食客歡迎，「姚姚酸菜魚」在內地甚有知名度，食客均愛刺少肉多的新鮮鱸魚，肉嫩味甜，每條魚甚至有自己的身份證，可追查鱸魚來源地及檢驗報告等，保證安全品質。

酸菜魚的湯底也很重要，湯底接近耗時5-6小來熬制，啖啖湯味道濃郁；酸味精華源於經過90天醃製的水東新酸菜，十分酸爽開胃。姚姚酸菜魚配北京烤鴨二人套餐$338，大家在屯門店及銅鑼灣店可享用此價。

姚姚酸菜魚 (2人份$288；3-4人份$398)（姚姚酸菜魚提供）

除了酸菜魚外，屯門新店有多款新美食，例如首創的雙拼酸菜魚，自餐廳推出以來受饕客歡迎。雙拼酸菜魚將番茄魚、水煮牛肉、避風塘大蝦等食材拼在一起，一啖有多重滋味。其他地道吃川辣香的菜餚，例如惹味宮保田雞、蒜泥白肉、雞絲涼麵、重慶毛血旺、川北涼粉等，樣樣新款，款款正宗。

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另不可不提，北京酥不膩烤鴨（半隻$188、全隻$338），烤鴨用北京四系鴨，每隻約重4至4.5斤，肉嫩！脂肪比例剛好。推介吃烤鴨時兩款吃法，1.起皮切片配蔥絲、青瓜絲、蘿蔔絲，加烤鴨甜面醬及少量砂糖，以面餅包著吃；2.烤鴨起皮後將鴨架剁細，調味後炸至酥脆，撒孜然椒鹽吃，外酥內嫩十分香口。

北京酥不膩烤鴨(定價半隻$188，全隻$338)（姚姚酸菜魚提供）

價錢參考︰

雙人套餐搶$338（原價$438）︰姚姚酸菜魚（精裝版）、北京酥不膩烤鴨（半隻）及孜然椒鹽鴨架；

2-3人套餐$438（原價$528）︰姚姚酸菜魚（2-3人份）、北京酥不膩烤鴨（半隻）、孜然椒鹽鴨架及酸辣土豆絲；

雙拼2-3人套餐$448（原價$538）︰姚姚酸菜魚（2-3人份）、北京酥不膩烤鴨（半隻）及孜然椒鹽鴨架。

*套餐適用於屯門店及銅鑼店，優惠期及條款可參考官方FB/IG專頁。

有網民也拍到「姚姚酸菜魚」將在青衣城開店（照片攝於6月14日）~