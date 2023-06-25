香港好去處｜荃灣市中心海洋體驗館　入場免費升級任睇附地址價錢

夏日歎住冷氣，室內睇海洋世界。荃灣有個海洋體驗館，大家知道嗎？浩海立方．探游館位於市中心，玩得盡興，可以探索海洋知識。現在於7-Eleven（7仔）購買2小時體驗門票，可免費升級至日票，一日內在開放時間不限次數任睇。



2小時體驗門票 免費升級至日票

浩海立方．探游館是全港首個於荃灣市中心的海洋體驗館，融入真實海底世界及生物於遊戲當中，希望喚醒參加者對海洋保育的興趣，學識尊重與保護。現在於7-Eleven購買2小時體驗門票，可免費升級至日票。

（官方圖片）

互動遊戲 趣探海洋知識

場館內設有多個主題專區，包括光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅、 水母實驗室、海洋兒童樂園及特色餐飲區等。「VR海洋探秘之旅」及「MR海洋大冒險」讓玩家可在遊戲內化身為一條小魚，探索大海的奧秘。同時場館內亦設有小朋友遊樂專區，可以供小朋友享用滑滑梯等設施。

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優惠期間，日票只需用平日2小時體驗門票的價錢就買到！

【自"游"日票內容】

遊客可於浩海立方・探游館開放時間內，無時段限制進入探游館，探索水母生態導賞、VR 海洋探秘之旅、MR 海洋大冒險、水母餵食表演及海洋樂園 (僅限0-6歲小童進入)，了解海洋世界的奧秘。

【周一至周五】

浩海立方・探游館自"游"日票

$168 （成人 - 13歲或以上）(平日2小時體驗票$228）

$138 （小童 - 1至12歲/學生/長者日票）(平日2小時體驗票$198）

【周六、周日、公眾假期】

浩海立方・探游館自"游"日票

$198 （成人 - 13歲或以上）

$168 （小童 - 1至12歲/學生/長者日票）

優惠期即日至7月31日，不妨趁暑假，一家大小與朋友展開海洋之旅啦！

浩海立方・探游館

地址：荃灣楊屋道88號 Plaza88-8樓

電話：3897 7388

開放時間︰星期一至五: 上午10時30分至下午4時；星期六、日及公眾假期：上午10時30分至下午6時

參考連結︰https://www.7-eleven.com.hk/zh/services/ticketing/cubeo

