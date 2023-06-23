七一優惠｜新地12大商場東港城、Mikiki…送一田現金券/$100美食券

七一優惠2023！適逢七一回歸，新地12大商場聯同旗下商戶以「七一」為主題，推出7大超抵七一回歸優惠，當中包括送一田現金券、$100購物或美食電子優惠券、美食福袋等，同時可享高達71倍積分獎賞，更將送免費泊車券，即看優惠詳情。大家可以順道留意七一回歸免費入場｜17大展館免費睇！M+/太空館/科學館/藝術館。

新地12大商場推七一優惠！一田現金券/$100購物美食券/福袋

為慶祝香港回歸26周年及特區政府成立紀念日，新地12大商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC，聯同旗下商戶以「七一」為主題，推出一系列的七一優惠。

（官方提供）

七一商場優惠如下：

1.東港城︰

【1.1】The Point會員於東港城以積分換領特快充電，並即日於場內消費滿指定金額，可獲贈免費泊車券及一田超市贈券；7月1日更額外賞7,100 The Point積分。

【1.2】The Point會員於荃錦中心及新領域廣場以電子貨幣同日消費滿指定金額，除可換領「Hello Summer消費3重賞」高達HK$800贈券，更額外獲贈71倍積分。

2.上水廣場︰The Point 會員於上水廣場（2-5樓）商戶消費滿$7,100，即送健康美食福袋 包括余仁生特靈芝「破壁」孢子專方（價值$438）及$100餐飲電子券1張。（名額：35份）

3.北角匯、荃錦中心及新領域廣場︰The Point會員於北角匯以電子貨幣同日消費滿指定金額，除可換領「Hello Summer消費3重賞」高達$3,800贈券，更額外獲贈71倍積分。

（官方提供）

4.將軍澳中心︰7月1日在場內以電子消費滿$1,000（最多可累積3組不同商戶消費單據，其中一張須為超市百貨商戶，每張須滿$100或以上），即送$70禮券組合（包括：Market Place HK$50贈券 + $20將軍澳中心餐飲電子贈券1張）（名額：300個）

5.PopWalk天晉滙︰當日商場消費滿以下指定金額可獲額外禮遇：The Point會員於場內即日消費，消費金額內含「7」及「1」數字，該單消費可享5倍會員積分 (上限50,000分) （名額：100個）

6.PopWalk天晉滙︰

【6.1】餐飲消費滿$710賞 $100 PopWalk 綜合購物電子優惠券（名額：100個）

【6.2】其他消費滿$710賞 $100 PopWalk滋味美食電子優惠券（名額：100個）

（官方提供）

7.Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊：於7月1日當日，The Point 會員於Mikiki以電子貨幣消費滿$ 7,100 (最多3張或4張消費單據)，即可換領5倍The Point積分，賞高達50,000分。(名額有限，換完即止。)

新地12大商場七一優惠 詳情

推廣日期：7月1日起*

推廣地點：東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC

*詳情留意官網。

