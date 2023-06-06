TikTok網紅食放題隨意任叫終罰巨額　笑笑口自拍反遭網民公審抵罰

咪做大晒鬼！由細聽到大，卻不是人人有這個意識！近日，西班牙TikTok有位網紅與朋友去食日式放題，怎料眼闊肚窄點太多，結果剩下一枱食物，遭勁罰120歐羅！事後該網紅還將片段放上網，抱怨任食都要罰錢，即一面倒遭圍插！未知你又點睇？



食放題剩太多食物勁罰120歐！較原價高3倍

來自西班牙的TikTok網紅Jaday Rami Rami (@Jadaay21) ，總會在自己的平台上上載健身及美食短片，深受當地人歡迎。近日，他表示與朋友一同到一間放題店吃飯，原本一行4人只需合共付60歐羅，但因食剩太多，食物足以放滿整張桌子，結果餐廳要求他們將剩食打包帶走，同時以原價收取這些剩食的費用，埋單付款的時候需支付181歐羅，足足比原價貴3倍。

店家通知他們要支付食物罰款後，一開始他們仍嬉皮笑臉，並解釋他們原來是有5人，後來因為他們的朋友沒有出席飯局，才剩下如此多的食物。

最後，當他們收到要支付181歐羅罰款後，隨即偏晒咀，感到焦慮和不爽。Jaday還將影片放上TikTok，抱怨任食都要罰錢，結果遭網民公審。不少人指責Jaday非常浪費，明知道自己吃不完也要叫過量的食物，要支付罰款也是理所當然。事後Jaday表示自己和朋友接下來會用幾天時間把剩食吃完。

雖然放題可任飲任食，但都不代表可隨意浪費，珍惜食物更重要。