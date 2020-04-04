【旅遊熱話】免規劃行程交通語言麻煩　哪些國家適合Mini Tour？

近幾年最受歡迎的東南亞旅遊勝地絕非越南莫屬，雖然越南有許多漂亮又好玩的特色景點，但交通和語言都是一大問題，所以近期興起了一種旅遊方式──迷你小團（ Mini Tour ），他結合了跟團和自助的優點，讓你不用再跟陌生人併團，也不用耗費心力規劃行程，出國旅遊也可以玩得輕鬆又盡興～

前面提到越南是今天東南亞的旅遊勝地，所以如果跟團旅遊的話不免俗會去到大景點，通常都是和其他旅客人擠人，根本無法好好拍照，再加上越南目前地鐵也還沒開通，如果要自由行的話也只能選擇搭的士，難免又會擔心被當地司機繞路或騙錢。所以這時後選擇Mini Tour，不但可以選擇去一些秘境景點，也可以避免交通和語言上的問題，是不是就兩全其美了呢～

Mini Tour是什麼？

迷你小團（Mini Tour）這種旅遊方式其實已經在歐美國家風行許久，因為最少兩人就能成行，所以被稱為迷你小團。這種旅遊方式不論是情侶、夫妻、一群死黨好朋友或是家庭，都非常適合，尤其是去交通與語言不通的國家，因為Mini Tour擁有跟團及自由行的優點，你不需要和陌生人併團，或是擔心因人數不足而取消行程的問題，到當地還有專屬司機和導遊，交通和語言一樣無障礙，另外旅行社提供的行程也可以再客製化安排，一次享受到跟團和自由行的樂趣。

哪些國家適合Mini Tour？

說到適合Mini Tour的國家，小編認為絕對是東南亞國家，因為多數的東南亞國家交通都較不方便，語言也不通，而大家出國在外總是會擔心受騙，這時候選擇Mini Tour再好不過了！因為有專屬的在地導遊和車子，一次幫你解決交通和語言不便的問題。接下來小編就要來推薦大家東南亞國家一些適合Mini Tour的秘境景點～（點擊下圖看清！）

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由上述可知，Mini Tour最大的特色與好處就是可以輕鬆的旅遊，因為不僅有專屬的旅行車，還有專屬導遊，旅行上最常遇到的問題全都解決了，所以在價格上相對就會比較貴，以下小編就幫大家整理出這三種旅遊方式的比較差異，供大家在出國旅行前可以參考喔～希望大家都能找到最適合自己的旅遊方式！

三種旅遊方式比較（Tripresso授權使用）

有時候出國旅遊不想跟團走按部就班的行程，但又懶得花費心力規劃自由行，這時候該怎麼辦呢？如果是在預算充足的情況下，不妨選擇兩全其美的迷你小團Miini Tour方案吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「不想跟團卻又懶得規劃自由行嗎？現在有迷你小團 MiniTour 可以選擇！」。】