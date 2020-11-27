【Staycation被罰款】有網民就在Facebook群組分享自己與丈夫在酒店Staycation的時候，遇上被酒店罰款的經歷，不少網民感激這位事主公開自己經歷，令大家可以引以爲鑑！

有網民在Facebook群組「Staycation Hong Kong Hotel」發文，指自己在本港一間酒店Staycation的時候，因爲移動房内單人床的位置，竟然於Check-out時被罰5000元港幣！

網民將兩張單人床拼在一起，結果卻被酒店罰款5000元？（示意圖，非涉事酒店）

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貼文一出引來過百網民讚好留言，普遍都讚賞事主願意承擔責任，提醒各位就算想移動房内家具，最好都是找員工代勞。也有不少網民留言，大談自己的罰款經歷。《香港01》旅遊記者就爲大家向酒店業界人士查詢，並大爆曾經遇過的酒店罰款實例，當中有些十分爆笑！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊睇罰款實例👇🏻👇🏻👇🏻

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💡同場加映：半島Staycation慶生房淪垃圾崗 酒店7大罰則：弄污這裡貴過房價💡

很多人都會預訂房間慶祝生日或與朋友舉辦聚會。「熱血公民」鄭錦滿日前曾在Facebook上載一條短片，片中疑是半島酒店的顧客在慶祝生日後，留下一片狼藉，片段在網上討論區連登及Facebook瘋傳，網民怒轟該住客「冇品！」酒店業界人員亦大吐苦水，表示有很多住客的行為都令人難以容忍。

😡😡😡想知網民點睇、酒店業界最憎哪些惡劣行為，立即按圖睇睇🤬🤬🤬

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