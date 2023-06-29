開心購物節｜領券入口｜家電傢俬11項優惠　歐化折上折再減$1000

香港開心購物節將7月1日於全港舉行，百多個本地及國際品牌齊齊參與，以潮物首飾、健美養生、零售飲食和百貨家電4大主題，向市民及旅客大派總值達15億元獎品及折扣優惠。加上第2輪消費券派發在即，一於盡情購物！人人都啱、最受歡迎的家電百貨更推出多項產品優惠，狂減$1,000。



優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。只要成為《香港01》會員，市民們便可按入優惠連結領取心儀的優惠券，在7月1日至8月31日期間盡情購物。留意部分優惠券設有限額，先到先得。

重點推介：

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。

1. 永安百貨 - 電器部額外95折優惠券

於永安百貨電器部購買指定貨品滿$1,000，可享額外95折



🔗領取優惠

2. 友和YOHO - HK$50電子現金券

於友和YOHO網店/門店購物滿HK$1,000或以上，輸入優惠碼，可享HK$50即時折扣。



🔗領取優惠

3 . 歐化傢俬 - $1000折扣優惠

於歐化傢俬購買梳化或餐檯椅組合，即可享即上即減$1000優惠。



🔗領取優惠

傢俬床品優惠連結一覽：

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。

1. Pricerite實惠｜3,000 P-Coin會員積分優惠券

🔗按此領取

2. Indigo Living｜單次購物淨額滿HKD8,000或以上即送HKD1,000現金券

🔗按此領取

3. Ulfenbo 歐化寶｜ 購買歐化寶床褥滿$5,000即減$300

🔗按此領取

4. Slumberland 斯林百蘭｜購買斯林百蘭床褥滿$5,000即減$500

🔗按此領取

5. Ulferts 歐化傢俬｜購買梳化 / 餐檯椅組合折上折減$1,000

🔗按此領取

6. Ulferts 歐化傢俬｜購買梳化 / 餐檯椅組合折上折減$500

🔗按此領取

電器產品優惠連結一覽：

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。

1. 得生全球 - $88電子優惠券

🔗按此領取

2. 永安百貨 - 電器部額外95折優惠券

🔗按此領取

3. 【友和YOHO】HK$50電子現金券

🔗按此領取

4. 【友和YOHO x 八達通】HK$20電子現金券(門市限定)

🔗按此領取

▶▶按此即睇領券3步曲｜成為01會員優先接收【開心購物節】領券資訊◀◀

▶▶按此即睇用券教學及重磅優惠推介 盡享購物優惠◀◀

重點推介 : 永安百貨電器部額外95折

「百貨家電」類別中，多個熟悉的品牌均推出優惠，包括永安百貨、友和YOHO、歐化傢俬等。擁有過百年歷史的永安百貨，無論家電、食物、衣服、嬰幼兒產品等一應俱全。於購物節期間，永安百貨更推出折扣優惠，市民在7月1日至8月31日期間，於電器部購買指定貨品淨額滿$1000或以上，即可享額外95折優惠。

永安百貨推出折扣優惠，市民於於電器部購買指定貨品淨額滿$1000或以上，即可享額外95折優惠。（旅發局相片）

友和家電送$50 限量5000張

家庭電器友和YOHO為配合購物節，同樣推出電子現金券優惠，凡於7月1日至31日，在友和YOHO門店及網店購物滿$1000，再輸入優惠碼，即可享$50即時折扣，限量5000張。另外，品牌亦與八達通合作，推出門市限定$20電子現金券，只需在任何一間友和YOHO門市購物，並以八達通卡單一消費滿$400，即可享$20折扣優惠，限量優惠券500張，優惠期由7月16日至8月31日。

友和YOHO推出2款優惠折扣。（資料圖片）

歐化傢俬買梳化餐檯組合最多減$1000

此外，主打歐洲名牌傢俬的歐化傢俬今年亦參加香港開心購物節，優惠日期由即日至8月31日，市民凡於店舖購買指定梳化或餐檯椅組合可以享有折上折減$1000優惠；購買指定傢俬亦減$500。

於歐化傢俬購買梳化或餐檯椅組合，即可享即上即減$1000優惠。（資料圖片）

按圖查看優惠詳情