【開心購物節】玩遊戲贏取一分鐘超市掃貨名額｜優惠券使用攻略

萬眾期待嘅「開心購物節-食玩買返曬嚟」終於隆重登場啦，過百商戶響應「開心香港」及「你好香港」送出大量獎品及提供折扣優惠俾廣大市民（總值高達15億港元），《香港01》更成為是次活動指定生活服務平台！由2023年7月1日至8月31日，大家可透過《香港01》App領取逾百款優惠券及參加主題遊戲贏取豐富獎品，包括「智能潮物 珠光寶氣」、「百貨家電 最新最強」、「超級便利 港好滋味」及「健美養生 扮靚變身」，衣、食、住、行包羅萬有。



【尋找優惠券】



《香港01》的發展早已超越傳統媒體，提供多元化的服務包括網購、活動購票、慈善捐款等。是次成為「開心購物節」指定生活服務平台，過百商戶優惠券將於《香港01》App上架，只要下載《香港01》App及以手機號碼註冊（只限香港/澳門/內地號碼）成為01會員，大量優惠券便可免費領取並儲存於《香港01》App內，隨時點擊使用。

即睇以教學搵領取咗嘅優惠券同用券方法：

查看優惠券方法：

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【使用優惠券】



各商戶優惠券使用方法一（於商戶門市使用）：密碼核銷

各商戶優惠券使用方法一（於商戶門市使用）：密碼核銷

各商戶優惠券使用方法二（於商戶網站/門市使用）：條碼、二維碼、文字展示

各商戶優惠券使用方法二（於商戶網站/門市使用）：條碼、二維碼、文字展示

各商戶優惠券使用方法三（於商戶門市使用）：點擊限時倒數

各商戶優惠券使用方法三（於商戶門市使用）：點擊限時倒數

「01優惠券」使用方法：

進入生活服務平台「01網購」、「01空間」

選購貨品/活動滿指定金額

按步驟完成付款流程

是次活動的「01優惠券」只適用於新註冊會員，每個會員帳戶限領1次並必須領取後7日內使用，逾期無效及不設補發。

重磅遊戲推介



定期參加指定遊戲，即有機會獲得商戶送出購物獎賞名額及豐富禮品，當中包括PARKnSHOP超市 1分鐘掃貨、免費享用萬寧專業健康諮詢服務及價值$16,000健與美產品、Starbucks咖啡拉花工作坊或咖啡與食品配搭工作坊，仲有更多精彩優惠及獎賞即將推出，密切留意啦。

溫馨提示：立即開啓手機推送通知，接收最新優惠及遊戲資訊，獎品得主隨時係您。

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【特別留意事項】



您可使用消費券與優惠券及「01積分」一併於「01網購」購物或「01空間」購票。《香港01》的生活服務平台現接受支付方式包括AlipayHK，WeChatPay HK，八達通，Visa 或 Mastercard 信用卡。

《香港01》推出的「01網購」及「01空間」優惠券可於旗下全平台使用，於領取日起計算七日在「01網購」或「01空間」消費滿指定金額可直接扣減商品價格*！

是次活動的「01優惠券」只適用於新註冊會員，每個會員帳戶限領1次並必須領取後7日內使用，逾期無效及不設補發。

提提您：單一訂單以「01積分」扣減部份貨款後實付金額滿$300即可使用$30優惠券。

*有關之活動及優惠只適用於指定項目，並須受個別項目的條款及細則約束。《香港01》隨時保留更改條款及細則和活動及／或優惠的權利，並擁有取消或終止活動的最終決定權而毋須事前通知。

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