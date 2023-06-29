高達15億元折扣及獎品領取攻略 註冊成為01會員優先接收推送通知

「開心購物節-食玩買返曬嚟」將於7月1日隆重登場啦！過百商戶響應「開心香港」及「你好香港」送出大量獎品及提供折扣優惠俾廣大市民（總值高達15億港元），《香港01》更成為是次活動指定生活服務平台。活動以四個香港特色主題為基礎，涵蓋零售業各個範疇，包括「智能潮物 珠光寶氣」、「百貨家電 最新最强」、「超級便利 港好滋味」及「健美養生 扮靚變身」。各個商戶齊集提供「購物優惠」、「限量優惠」及「必殺優惠」，大家可透過《香港01》App領取逾百款優惠券及參加主題遊戲贏取豐富獎品。



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領券流程

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重磅遊戲推介



定期參加指定遊戲，即有機會獲得商戶送出購物獎賞名額及豐富禮品，當中包括PARKnSHOP超市 1分鐘掃貨、免費享用萬寧專業健康諮詢服務及價值$16,000健與美產品、Starbucks咖啡拉花工作坊或咖啡與食品配搭工作坊，仲有更多精彩優惠及獎賞即將推出，密切留意啦。

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