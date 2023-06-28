網民票選「雞蛋仔vs格仔餅揀邊樣好？」其中1樣贏開巷大比數拋離

雞蛋仔、格仔餅，你喜歡哪樣？網民發起網上票選投出心水，大家的「最愛」雖然不太意外，卻有點令人詫異「嘩…想不到差距咁大！」



雞蛋仔vs格仔餅揀邊樣好？

小編是雞蛋仔粉絲，細個最喜歡食炭火雞蛋仔，牛頭角下邨尚未拆卸重建，炭火煨雞蛋仔香味撲鼻而來，深深呼吸「大力索」，那陣入魂的香味為空洞洞的靈魂注入力量。見老伯伯一邊撥火，一邊烤雞蛋仔，內心更有股小感動想為堅持自食其力的老人家做一點小事，買底雞蛋仔支持。

2000年前牛頭角下第10座曾經有炭火雞蛋仔（尹嘉蔚攝）

後來炭火雞蛋仔隨時代更替逐漸被淹沒，碳爐被取而代之用了電爐，電爐雞蛋仔、電爐格仔餅，愈出愈見花巧。說白了，古早味雞蛋仔、格仔餅，實在難以替代。兩者之中，大家喜歡誰更多？抑或是「Why not both？」

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有網民在社交平台上《90年代回憶》發動民間小票選，留言及反應十分踴躍，帖文出了一天已吸引逾千人給予心情。

（圖片來源︰FB@90年代回憶 截圖）

留言不斷，粗略點算一下，見格仔餅遙遙領先！大約153票中，72票揀格仔餅、16票揀雞蛋仔、65票揀雙拼。暫時結果，大家揀格仔餅不令人意外，因為每每問及朋友，大多數喜愛吃格仔餅，層出不窮的要求，例如多醬少煉奶、全多、多奶少糖、唔該撕開兩份……各式各樣都見到。不過，雞蛋仔咁少人揀有點令人意外，72對16票，格仔餅大比數贏雞蛋仔，票數高出4.5倍。不過，如果可以揀「Why not both？」格仔餅和雞蛋仔都要，一樣一半，買晒兩底，細個先要揀，大個就一於買晒！亦有網民提起冷糕，跟雞蛋仔、格仔餅一樣好好味！

下圖有網民留言▼▼

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雞蛋仔由來 戰後蛋荒塑模扮蛋

一波連一波的雞蛋仔，有些人喜歡外殼酥脆，咬開時看到分成兩層，上層中空，下層軟綿；有些人喜歡內外脆卜卜；也有人喜歡「脆邊有肉地」似小蛋糕的雞蛋仔。雞蛋仔的由來要倒數至五十年代，據說當時有些雜貨店老板，爲了不浪費，將壓壞破殼的雞蛋平價賣給小販（又有說早期的雞蛋仔由鴨蛋製，價廉味更濃，鴨蛋腥令雞蛋仔更香），小販將蛋、麵粉、牛油、砂糖、淡奶等弄成蛋漿倒進模烘烤成蛋糕。至於，用蜂巢狀模具做的雞蛋仔，據說是戰後，因雞蛋是奢侈品，做雞蛋仔的蛋漿再沒有雞蛋。為填補瑕疵，小販將烤雞蛋仔的模具塑造成一個個小圓球形狀扮雞蛋。