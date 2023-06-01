端午節｜網民熱議糯米雞/糭有乜分別？糯米雞有雞翼/糭多數冇雞翼

端午節將至，有網民問起糭與糯米雞的分別。



簡單的話題，引起了眾多留言及關注。趁節日，看看網民對糭與糯米雞的印象會有那些區別，大家輕鬆笑笑。從留言當中，發現有些網民非常在行！對於兩者食法、外型有獨到見解。

按圖睇糯米雞vs糭比較▼▼

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糯米雞用荷葉包 「日日有係平時食」

👉🏽糯米雞有雞翼

👉🏽糯米雞無綠豆

👉🏽糯米雞主要係食入面啲餸

👉🏽糯米雞用荷葉包

👉🏽糯米雞給人食

👉🏽糯米雞唔會點嘢（糖/豉油）就咁食

👉🏽糯米雞係平時食

👉🏽糯米雞=大點/特點

👉🏽糯米雞日日都有

👉🏽糯米雞得一種

👉🏽糯米雞用熟飯去包，溝啲汁，蒸完就食得，技術性低。

👉🏽糯米雞就咁蒸

細細隻糯米雞即是珍珠雞（尹嘉蔚攝）

按圖睇糯米雞vs糭比較▼▼

糭（粽）用竹葉包 「要點鼓油或糖」

👉🏽糭多數冇雞翼

👉🏽鹹肉糭好少餸，主要係食糯米。

👉🏽糭用竹葉包

👉🏽糭給屈原啲魚食

👉🏽一定要點鼓油或糖

👉🏽糭係端午節食

👉🏽糭低俗迷信

👉🏽一年得幾日先有糭食

👉🏽糭有好多種

👉🏽糭係包生米煮，傳統要煲幾粒鐘，預備材料醃肉前後要兩三日。

👉🏽要用水煮就食得

糭（資料圖片）

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糯米雞起源 本來沒有荷葉

糯米雞起源自廣東，是特色點心之一種，屬於粵菜菜系。最初是以碗蓋著蒸熟而成，後來小販為方便肩挑出售，改為以荷葉包裹。普遍製法是在糯米裡面放入雞肉、叉燒肉、排骨、鹹蛋黃、冬菇等餡料，然後以荷葉包實放到器皿蒸熟。糯米雞入口充滿荷葉清香，咀嚼時糯米黏牙並帶有雞肉的肉香。傳統的糯米雞的份量大，吃一個糯米雞已差不多是半餐飯量。因此1980年代起廣東酒樓推出材料相同，但體積細一半的「珍珠雞」。

（圖片︰小紅書）

糭起源又叫角黍 從春秋至現代

糭，好多人聽過屈源的故事，在此不重複。糭最早見於漢代許慎的 《說文解字》，《說文新附•米部》謂「糭，蘆葉裹米也。從米，葼聲。」《集韻•送韻》：「糭，角黍也。或作粽。」糭最早記載於西晉周處的《風土記》：「仲夏端五...享用角黍」明清以後，糭多用糯米包裹 ，這時不叫角黍，稱糭子了。糭經歷春秋時期、東漢、晉代、南北朝、唐、宋、元、明、清至現代，歷史源遠流長。