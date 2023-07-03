膠砧板染色清潔方法1招實用　不靠漂白劑只需1件廚房用品輕鬆除污

砧板染色清潔方法推介！砧板長期使用，可能會被食材染色，該如何清潔乾淨？日本生活達人早前分享，只需要準備一件日常廚房用品，以及3個簡單清潔步驟，就可以輕鬆解決砧板污漬，整個過程無需漂白劑，免除化學品滲透，快速又方便。



砧板染色清潔方法 不用漂白劑 1招輕鬆除污

砧板是廚房必備用品，不少長期使用蔬果如紅蘿蔔、南瓜、菠菜等，或會令砧板被染色，尤其是用塑膠砧板就更加難去清理，部分人或會使用漂白劑加以漂白。最近有日本家務達人分享，一個簡單又實用的砧板染色清潔方法，只需要準備1支食用油，就可以快速清潔砧板上的污漬及「殘色」。

（圖片來源：Kijikaku）

砧板染色清潔3步驟：

1.砧板被染色後，可以在沾上顏色的位置塗上適量的食用油，分量取決於砧板的髒污程度和切菜板的大小，一般而言使用一茶匙左右的油即可。

2.繼而使用廚房紙輕輕擦拭，將食用油融入砧板污漬之內，慢慢會發現顏色開始變淡，即代表已去除大部分沉澱其中的色素。

（圖片來源：Kijikaku）

3.待食用油完全滲透至砧板後，最後使用洗潔精像平常一樣清洗，砧板上的著色成分如胡蘿蔔素等，很容易使能溶解在油中，清洗後砧板色素將被完美去除，並會回復原貌。

（圖片來源：Kijikaku）

此外，清潔染色砧板所使用的食用油並無固定類別，日本達人分別以橄欖油及炒菜油作清潔，發現效果並無區別，而且全程無需使用漂白劑，大家遇到相同情況時，不妨可以當作參考！