土瓜灣老字號美華菜館突結業　全港4大好食粢飯豆漿推介即叫即包

土瓜灣美華菜館突然7月3日結業，店家最出名有豆漿、粢飯、上海麵及包點、客飯及小菜，今成絕響。香港4大粢飯豆漿推介，當中有沒有你的心水呢？



土瓜灣美華結業 名人趕尾班車回味

土瓜灣美華菜館為上海菜館，風味70年如一，是不少土瓜灣老街坊的最愛，結業當日，連谷德昭、蘇施黃、曾志華也趕去回味。美華的粢飯堅持即叫即包，材料足、味道佳、糯米糯、油炸鬼脆、肉鬆榨菜多，深受食客喜愛。其他上海滋味如熱豆漿、醉豬手、回鍋肉、韭黃鱔糊、油炆筍、鮮肉小籠包、鍋貼丶葱油厚餅等，只能回憶往昔。

有讚也有彈，網民在討論區上也分享「美華」結業的消息。部分網民說道，老闆娘幾惡，態度麻麻地。

按圖有網民留言▼▼

全港4大好食粢飯推介

講到香港還有哪一間粢飯豆漿店好味呢？其實在香港地，這些上海老店似乎是愈來愈少。不過，如細心發現，或者對粢飯、豆漿非常熱愛的話，可能會比一般人更留意哪些粢飯豆漿店較優秀。粢飯，糯米、油炸鬼、榨菜、肉鬆是鐵腳組合，即叫即包，糯米飯夠熱，油炸鬼才不會變腍變韌，餡料比例平均，包得夠紮實，咬落才好味！以下4間會否是你的心頭好？

【1】豆漿大王

粢飯最好食，非常熱，油炸鬼保持脆，米飯煙韌，即叫即做。榨菜、肉鬆鹹香味十足，油炸鬼脆卜卜；鹹豆漿大碗足料。店面尺寸較細。粢飯$18、凍豆漿加$9、鹹豆漿$20。

豆漿大王

地址：新蒲崗大有街34號新科技廣場地下9號舖

營業時間：星期一至六08:00-21:00、星期日09:30-21:00

查詢：3188 4920



【2】上海真美豆漿大王

粢飯常常保持水準，十分足料，即叫即包，餡料算幾多，比例剛剛好，油炸鬼新鮮香脆，糯米軟糯。粢飯$20件、鹹豆漿$20碗、豆漿$10杯。

上海真美豆漿大王

地址：將軍澳貿業路8號新都城中心三期G樓G22號舖

營業時間：星期一至日07:00-22:00

查詢：3194 3909



【3】通達食店

即叫即包，外層是粘軟糯米，裏面是脆卜卜的油炸鬼，榨菜的鹹味和素肉鬆的酥香很夾。色店還有很多香港地道小食受食客推薦，例如咖喱魚蛋、腸粉、車仔麵等。粢飯$21件、

豆漿$9杯。

通達食店

地址：油麻地碧街48號地舖

營業時間：星期一至日07:00-21:00



地址：旺角花園街172號地下

營業時間：星期一至日07:00-20:30

查詢：2392 3043



【4】豆乳狂人

豆乳狂人，其實很多甜品也超好味和出名，例如芋泥豆花、黑白芝麻，豆花、十勝紅豆豆乳、特濃可可豆乳等等。粢飯一樣非常出色，拿上手夠晒重，餡料爆滿，滿滿的豬肉鬆，口感酥鬆，榨菜爽脆，但可以多少少會更加滿足。大大條的脆油炸鬼，飯不會太厚夠剛好包住餡料，飯粒粒分明夠煙韌。粢飯$32件、輕豆乳$22。

豆乳狂人

地址：沙田大涌橋路20-30號河畔花園地下28號舖

營業時間：星期一至日12:00-22:30

查詢：9561 2708



地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2036號舖

營業時間：星期一至日11:00-22:30

查詢：3542 5519

