香港漢服｜內地客著漢服打卡全副貴妃仙女裝　出巡港鐵尖咀加拿芬

校服打卡風潮言猶在耳，那邊廂內地旅客穿漢服周遊香港打卡源源不絕。在剛過去的「七一」假期，「古代人」穿梭香港港鐵站、維港兩岸海旁…將國內盛行的「國潮風」蔓延至香港。



香港穿漢服體驗

漢服，包括中國歷代衣裝，漢、唐、宋、元、明、清…陸劇演員的古代裝扮唯妙唯肖，普通民眾也可體驗穿漢服的好玩之處。內地或香港有影樓專影古代佈景加漢服打扮，舉手投足學做古代人、扮妃嬪美人…例如在香港新蒲崗八達街有照相館提供「古裝」寫真服務。

（圖片來源︰小紅書）

想旅行兼打卡，可到杭州試穿，我們有記者早前親自試穿、試玩穿漢服體驗，還講解古代漢服的穿搭貼士。

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著漢服穿梭香港鬧市

影樓拍漢服一點也不稀奇，著出去行街才顯得勇敢！或者大家覺得這樣子跟在京都穿和服、在景福宮穿韓服影影相，打卡留念皆無可厚非；不過當情況發生在香港，「古代人」隆重其事出遊尖沙咀金馬倫道、加拿芬道、維港海旁，又搭搭港鐵…古今感覺來個大大對比，時空交錯玩玩穿越，大家如果親眼看到後的反應會是如何？

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近日，一群內地女遊客穿漢服在尖沙咀加拿芬道出沒，香港有網民見到後將片段上載至社交平台分享，引來眾多網友留言。綜觀留言卻是「鬼啊！嚇死！七月十四提早開關？」云云。

（圖片截圖︰香港突發事故報料區及討論區FB專頁）

按圖有香港網民反應▼▼

仔細翻查小紅書，這群古裝內地月女遊客應去了香港故宮文化博物館打卡前/後而剛巧途經尖沙咀鬧市。

（圖片來源︰小紅書）

小紅書上同樣有不少內地旅客分享自己在香港穿漢服時的體會或測試一下人氣，覺得走在大街小巷時收獲高「回頭率」！又有外國旅客邀請來一同合照。有些內地女網民穿漢服到故宮文化博物館或中國風公園裡拍拍照，從照片中看來，整體感覺更見融和。