汀蘭居變华丽海湾酒店鮮紅燈照亮青公　網︰好夾香港呢個鄉下地方

汀蘭居，荃灣海景酒店，汀九橋下臨海開揚景，去年一場趕租客風波。今年上半年早易手成內地投資的酒店，改名華麗海灣酒店，大大隻簡體字，加sharp爆紅燈牌，住開附近一帶或途經青山公路已久的香港市民不習慣，直指紅燈簡體字牌「好肉酸」。香港有多少間寫簡體字的酒店牌？



揸車、跑步、坐車沿青山公路（俗稱下路）風景優美，小編是揸車人士，最愛沿下路遊車河近日發現汀蘭居（舊稱）外牆掛了大大的幾隻簡體字，寫上「华丽海湾酒店」。同時跑友、車友也紛紛將青山公路這道「新風景」上載至社交平台分享。

（圖片︰Google 街景/讀者提供）

到晚上入黑更加「迷人」，大紅、鮮紅的霓虹燈照亮寧靜的青山公路，有些格格不入，鮮紅色實在耀眼，同時刺眼。

（圖片︰記者提供）

內地旅客可能感覺較親切，畢竟是他們熟悉的文字；住及經常行在附近的香港市民實在要點時間才適應。網絡上有不少聲音指此塊紅紅的燈牌「肉酸、似鄉下酒店、滿滿的違和感；充滿濃厚大灣區氣息、好夾香港呢個鄉下地方、好襯大灣區、好X華麗……」

按圖有香港網民留言︰

外表有變更，內部沒有多變。酒店網的照片，跟以前汀蘭居感覺一樣，但新簇了，有翻新過的感覺。華麗海灣酒店提供開放式單位、一房單位、一房連露台單位，面積介乎440-800平方呎。2022年3月，汀蘭居被徵用作社區隔離措施，要求租客在3月前搬走，否則向租戶發律師信，引起租戶不滿，認為酒店違約並拒遷。去年5月汀蘭居作價約14.2億出售給華大酒店投資，更名為「華麗海灣酒店」。

荃灣華麗海灣酒店內部照片︰

香港也有幾間寫簡體字的酒店，巧合以「華」字開頭，包括西營盤「華美達海景酒店」、 銅鑼灣「華麗酒店」及佐敦「華美達華麗酒店」。