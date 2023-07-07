雞翼放題店｜Wingman7月薯條放題任食　國際雞翼日留言即獎雞翼

雞翼放題店 Wingman 推出7月「Wingman 薯條月」及8月「Wingman 雞翼月」，各位薯條及雞翼迷不娍留意抵食優惠！



7月薯條放題任食

雞翼放題店Wingman在7月份搞 「Wingman 薯條月」優惠，逢星期一至四，惠顧全口味雞翼放題（$260）或自由鳥套餐（$788），即可無限任食薯條三重奏（原價$158/份），包括大受歡迎的紫菜、咖喱及迷迭香味薯條。7月29 日（六） 是「國際雞翼日」，惠顧堂食時向店員講「Happy Wing Day」，即可免費有3隻自選同款口味的雞翼。

Wingman 雞翼放題店（Wingman提供）

薯條三重奏按圖片︰

8月留言即獎雞翼3隻

至於，8月有「Wingman雞翼月」優惠，於Wingman社交網站的指定帖文留言，可獲雞翼換領券1張，無需任何消費，憑券免費食同款口味雞翼3隻（自選口味）。

水牛城醬雞翼（Wingman提供）

限量 500 張，換領日期由8月1日至9月30日，只限外賣自取。此外，逢星期一至四，堂食惠顧任何拼盤套餐（$268 起）或小食，即送你3隻水牛城醬雞翼。

Wingman 中環店（Wingman提供）

Wingman 中環店

地址 ：中環閣麟街37-43號祥興商業大廈6樓

營業時間 ：12:00 - 23:00

查詢：9607 5500

Wingman 旺角店

地址 ：旺角彌敦道594-596號旺角新城17樓

時間 ：12:00 - 23:00

查詢：6434 2642