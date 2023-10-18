免費咖啡｜10月Starbucks免費送1萬杯咖啡　10月18日壓軸派過千杯

Starbucks又免費派咖啡！10月4日起連續3個星期三（10月4日、10月11日、10月18日），大家只要於Instagram上完成簡單遊戲步驟，即可獲得免費咖啡，更多詳情Starbucks會在官方Instagram公佈。



（圖片來源︰Starbucks 提供）

Starbucks送出1萬杯免費咖啡

2023年10月優惠！最開心是Starbucks再免費送1萬杯咖啡，由10月4日起，連續3個星期三（10月4日、10月11日、10月18日），顧客更可參與 Starbucks Reserve™ 10,000 杯精品咖啡換領活動，包括氮氣冷萃咖啡、單品咖啡豆沖調的美式咖啡及 Starbucks Reserve™ 經典微綜合 No. 21 咖啡豆飲品。

第一、二回已送出6,000杯咖啡，10月18早上9點，留意Starbucks 官方Instagram，跟簡單步驟，便有機會免費試到精品凍咖啡。

遊戲步驟如下，大家可參考︰

1/ Follow @starbuckshk 同LIKE當日嘅貼文；

2/ 留言「Reserve」，同時tag 2位您希望一起分享咖啡嘅對象；

3/ 即時透過 @starbuckshk IG Direct Message發送嘅連結登記換領。

（黃寶瑩攝）

免費咖啡工作坊

另外，有免費咖啡工作坊，三個 Starbucks Reserve™ 咖啡工作坊於 10 月尾至 11 月 11 日期間，客人可透過星巴克 IG活動贏取名額，包括：Starbucks Reserve™ 咖啡美饌品味工作坊，兼享四道菜餐單搭配精選咖啡，以及手沖工作坊和咖啡拉花工作坊，了解啡冲調的專業知識及咖啡故事。

（圖片來源︰Starbucks 提供）

Starbucks免費送杯咖啡 詳情

主辦單位：Starbucks

日期：2023年10月4日起連續3星期

時間：各分店的營業時間內

地點：Starbucks各大分店

