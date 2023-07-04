消費券｜OK便利店領消費券額外多$20現金券　可買早餐/飲品/雪糕…

OK便利店以八達通領取2023年7月消費券，多$20 OK便利店現金券畀你用，詳情睇以下內文。



7月新一期政府消費券快可領取， OK便利店由7月16日00:00起至7月22日23:59期間，凡首次在OK便利店用八達通成功領取第二期$2000消費券，將額外獲送一套四張總值$20的OK現金券，買冰凍飲品、雪糕、零食，或麵包及三文治……慳慳錢。

領取詳情︰

第一張券：包裝飲品或酒精類淨消費滿$20可使用。

第二張券：雪糕/鮮奶/豆漿/乳酪淨消費滿$20可使用。

第三張券：零食類淨消費滿$20可使用。

第四張券：麵包及三文治類淨消費滿$20可使用。

日期︰7月16日（00:00）至7月22日（23:59）

提提大家，現金券不可兌換現金、其他產品或服務。現金券如有被盜用或過期，將不獲補發。現金券只限使用1次，每次只限使用1張及不可與其他優惠同時使用。如現金券如有塗改或損毀，則予作廢及影印本無效。現金券只適用於香港OK便利店。

此外，7月19日透過八達通App參與「好賞嘟」，可以搶$5 OK便利店現金券。 兩款優惠合共$25，超抵！現金券數量有限，送完即止。