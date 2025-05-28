香港賞花2025｜元朗信芯園3萬呎向日葵花海　新品種盛開｜附交通

香港賞花2025！每逢夏季，去元朗信芯園都會賞到一大片向日葵，讓人不用遠飛海外都影到壯觀的花海美照！近日，信芯園Facebook專頁更公開農莊最新花況，園區內的向日葵已經完全盛開，準備賞花拍照的朋友必不可錯過！



香港賞花2025｜元朗信芯園農莊 向日葵花海怒放

元朗信芯園花海超過30,000呎，園內設多片向日葵田，每年5月至9月都吸引不少人慕名來到這片農莊大卡！信芯園Facebook官方專頁近日亦公開了向日葵的最新花況，可見向日葵已經完全盛開，當中更包括新種向日葵傲雪！

點擊圖片看打卡必知貼士 ▼ ▼ ▼

+ 3

香港賞花2025｜必睇新品種向日葵 傲雪／日本香吉士

每逢有新花種，信芯園園主都會在官方專頁公布，而今年最注目莫過於香檳色的向日葵傲雪，以及深橙色花瓣及花芯的日本香吉士！傲雪本身是白色的太陽花，因農莊陽光充沛，所以變成獨特的奶油色；日本香吉士則呈深橙色，是向日葵中顏色最深的品種，看上去份外亮麗，非常適合打卡！

即睇新種向日葵花樣 ▼ ▼ ▼

香港賞花2025｜超夢幻日系打卡位 一秒到日本

元朗信芯園設置了日式主題區，包括超美紫藤花隧道、櫻花園、籐籃吊椅、鳥居、紙傘牆，全部都超唯美，令人有置身日本旅行的感覺。在紫籐和玫瑰隧道下散步拍照十分浪漫，超有日本特色之餘，可盡情打卡影靚相。

+ 20

信芯園入場費$50 3大交通方法

【1】綠色專線小巴 — 75號線（元朗至下灣村）、76號線（元朗至小磡村）

元朗大馬路麥當勞後面的專線小巴總站上車，於石湖圍「聯安車場」下車，過馬路沿農莊指示入園。

【2】紅色小巴 — 17號線（元朗至上水）

元朗水車館街7-11旁的車站上車，於石湖圍「聯安車場」下車，過馬路後依照指示入園。

【3】巴士 — 76K號線（元朗至上水「清河」）

元朗西鐵站（G2出口）樓下巴士站上車，於石湖圍巴士站下車，過馬路後按指示入園。

元朗信芯園

時花：向日葵、荷花

地址：元朗新田

入場費：$50／位

開放時間：09:00-18:00

