消費券｜IKEA最新消費券優惠　買滿$2000送$700+夏日大減價半價起

IKEA消費券優惠出爐！政府消費券派發在即，IKEA推出新一輪消費券優惠，由7月13日起，凡於任何分店買滿$2,000，即可免費換領$700 「消費券孖住賞」優惠券；若買滿指定金額更可額外再享免費送貨，記得趁IKEA夏日清貨減價入手心儀傢俬。

買滿$2,000送$700優惠券+夏日減價半價起

政府消費券即將發放，IKEA推出全新「消費券孖住賞」消費券優惠。由7月13日起至7月31日，顧客凡於任何IKEA港澳分店單一消費滿$2,000，即可免費換領一套總值$700 的「消費券孖住賞」優惠券；另外於門市購物滿$4,000，更可額外享有免費送貨服務。

（資料圖片/莫家文攝）

「消費券孖住賞」優惠券包括一張「$50傢俬家飾優惠券」、一張「門市專用之購物滿$4,000即享免費送貨優惠券（價值$250）」、5張「門市購物滿$500減$30 折扣優惠券」， 以及一張「網上購物專用之購物滿$4,000 即享$250 折扣優惠券」。「孖住賞」優惠名額有限，送完即止，大家把握機會。

此外，IKEA舉行夏季減價清貨優惠，由即日起至7月19日，多款家品、廚具、收納用品及家居擺設等以低至5折發售，包括梳化、收納活動几、貯物架、實用廚具等，最平$4.9有交易，即睇IKEA半價優惠詳情，並趁消費券優惠及半價掃貨。

IKEA 「消費券孖住賞」優惠詳情

優惠日期：由即日起至7月31日

優惠地點：全線IKEA分店及IKEA網店

