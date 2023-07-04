紅茶冰室下午茶雙併燒味飯　港網民：足料算抵食vs內地旅客較少嗌

早前五一假期，被內地網民推崇備至的本港茶餐廳紅茶冰室，幾乎每間店外總有長長的人龍。近日，紅茶冰室再一次被愛吃茶餐廳的饕客們留意，全因該店的下午茶燒味雙拼飯，份量不欺場，一餐似乎可抵兩餐，下午茶時段比正價平$10 ，似乎更抵食！



或者有不少食客試過紅茶的下午茶燒味飯，看餐牌價錢單併$48、雙併$54 ，以下午茶價錢來計，似乎有點貴；但看看網友分享的照片，下午茶燒味飯份量跟正餐相若，依然是大大份叉燒、燒肉、切雞……有兩條油菜伴碟，看樣子實在不錯！看看網民留言，所光顧的是尖沙咀紅茶冰室，其實不只是尖沙咀店，觀塘、大圍店都有燒味賣。餐牌寫上明爐燒味，自設工場，每日新鮮出爐。

（圖片來源︰FB@香港茶餐廳及美食關注組）

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不少網民留言，「抵食、雙併飯算抵㗎啦、燒肉看來好食、想去幫襯、足料、好吸引、好靚仔、啲餸差唔多可以冚住啲飯」；亦有網民覺得可能是廣告，這間店服務差，即使好吃也不會去。

按圖看留言▼▼

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至於，內地旅客去紅茶冰室，較常在社交平台上分享的是凍奶茶、凍檸茶、紅豆冰、菠蘿包、沙嗲牛肉麵、蛋撻、西多士、咖喱豬扒飯、鐵板牛扒炒烏冬等，燒味飯未常常在心水清單之內。暫時在內地旅客的日常小紅書分享中，香港地道茶餐廳推介，仍然有紅茶冰室包括在內，價格不貴、款式多、份量足、性價比不錯，但服務比較一般。

睇圖內地旅客常點的美食▼▼