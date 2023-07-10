深圳旅遊｜網民激讚深圳夾公仔超易　$50滿一車附3大夾公仔好去處

深圳旅遊何止得食飯或揼骨？配在又流行夾公仔！近日有網民分享一家大細去深圳玩夾公仔機收獲，夾一車才人仔50蚊，唔似香港的夾公仔機般勁鬆，又平又好玩！今次記者還精選深圳3大夾公仔好去處，想盡情享受夾公仔樂的人必不可錯過！



深圳公仔好易夾！¥2/次 夾一車才¥50

近日「深圳大灣區好去處開心share」Facebook專頁有網友分享去深圳玩夾公仔機的抵玩體驗，指自己僅花¥20即夾到大公仔，用¥50蚊更夾到一車公仔，大讚內地夾公仔好易夾，唔似香港般「奸」，整到個夾好鬆，真正讓人享受夾公仔樂！

帖文一出，即引來大量網民讚好，並齊齊分享戰績，大部分人都同意在內地玩夾公仔機易好多，表示自己每次跟家人去都一車車夾走，好過癮！又有人指有時夾太多細公仔時，還可以一定數量的細公仔去換一隻大公仔、花¥20仍夾不到公仔，店家還會送隻8寸公仔「包底」等，整體制度好佛心，不似香港般搵笨。

即睇網民在深圳夾公仔的「戰利品」 👇 👇 👇

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有網民嬲爆大數香港夾公仔好搵笨 👇 👇 👇

（截圖自「深圳大灣區好去處開心share」Facebook專頁）

深圳3大夾公仔好去處 公仔靚又易夾

詳談夾公仔成果後，網民即分享多個深圳夾公仔好去處，如星際傳奇、熱氣球及不二國度等，公仔均又靚又易夾，輕輕鬆鬆夾一車走，好易獲得成就感！此外，這些室內遊樂場也附設各式遊戲，如賽車、金幣塔、射擊遊、投籃機…等，老少咸宜，非常適合帶孩子去玩！

1.反斗樂園-星際傳奇

反斗樂園-星際傳奇

地址：深圳奧海街道深南大道9668號華潤城萬象天地L4層SL435（萬象天地店）

深圳中康路126號卓悅匯購物中心3層-17a（卓悅匯購物中心店）



2.熱氣球

熱氣球

地址：深圳領展中心城RG073A



3.不二國度‧抓娃娃

不二國度

地址：深圳梅園路71號萬象食家3層L325室

