內地3大茶飲品牌出支裝茶攻港約$9.9起　網民熱捧一牌子最多口味

繼早前有遊客來港，一窩蜂湧購買便利店烏龍茶、山浪奶茶等作手信後，便利店成為不少人掃手信之地，最近連內地人氣品牌亦都低調攻入香港，包括奈雪的茶出品的鴨屎香檸茶、喜茶出品的果茶等，不過還有另一款品牌的果茶，更加受到港人喜愛，直言「呢隻先最好飲」！

內地3大飲料品牌攻港！奈雪鴨屎香檸茶湧現 網民反熱捧1間果茶

港人愛喝珍珠奶茶、手搖茶飲，其中內地人氣茶飲店「奈雪的茶」、「喜茶」等實體店來港時，已經受到不少人歡迎，然而近年隨著疫情來襲，這2大品牌茶飲店不但繼續擴展，更加已由即製的手搖飲品，做到出售樽裝產品，而且最近已經於香港各大小店舖上架，備受港人討論。

（圖片來源：FB@深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區）

近日香港便利商店可以不少「奈雪的茶」的樽裝產品，其中包括有近期流行的鴨屎香檸茶、茉莉初雪純茶、提子烏龍等；另外亦有「喜茶」的樽裝濃果茶，如西柚、蜜桃等口味，同樣有港人購買，目前於部分地區的優品360、百貨店等有售，每支約$9.9。

除了「奈雪的茶」及「喜茶」，另一個內地知名品牌「農夫山泉」，就有最多人認為較好飲。「農夫山泉」除了售賣純淨水外，其農夫山泉茶兀果茶系列，不但在內地廣為人知，亦吸引不少港人品嚐，涵蓋多款口味如柚子綠茶、檸檬紅茶、西柚茉莉花茶等均獲讚。

（圖片來源：小紅書@BosxMart）

（圖片來源：小紅書@嶼森）

有網民認為「覺得喜茶好飲過奈雪，奈雪甜左少少」、「奈雪檸檬茶好飲」、「奈雪飲完會有口苦的」；有人就認為農夫山泉果茶「先至好飲」、「好多味道，好似好少人提」、「農夫山泉有款青柑普洱我好鍾意飲」，然而在內地每支最平僅賣4.5元人民幣，部分人則建議可直接於淘寶訂購；都有網民則直言「飲咗十幾年都係得津路大號烏龍茶最好」！