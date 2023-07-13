投訴飲品有曱甴想嘔　茘枝角連文記大排檔廚師怒打食客附店方回應

今日下午時間，茘枝角連文記大排檔發生廚師打食客事件，食客投訴食品衛生不妥，獲職員不禮物對待，及後要警方調停。香港01記者致電涉事店舖了解事件，對方職員禮貌回應，指確實有打鬥事件發生，但詳情不多說，叫致電老闆查詢，不過並沒有提供聯絡人資料。



有網民亦食客分享打鬥事件於《香港茶餐廳及美食關注組》facebook專頁，指茘枝角連文記大排檔的廚師打食客，但急住救人無影相。據該網民消息，他鄰座杯食客的飲品有曱由，食客向侍應反映︰「野飲有曱甴就想嘔」，職員不作道歉，另一名女侍應答︰「咁你咪嘔囉！」涉事食客憤怒，即刻去埋單並向收銀員講：「欣賞你地品牌先成日食，但今次好失望，估唔到一個道歉都冇。」

事件原文︰

（圖片截圖︰《香港茶餐廳及美食關注組》facebook）

（圖片截圖︰《香港茶餐廳及美食關注組》facebook）

接著，廚房突然有名廚師衝出，將涉事食客推埋牆，叉住食客頸項。網民形容該廚師「又高大又紋晒身，想摙死個客咁！」網民與其他食客即刻上前，話再動手就報警，最終要其他人拉開先罷手。然後其他侍應「護送」廚師返回廚房，仍不作道歉，網民指疑似老闆走過來說是小誤會「無咩事」。最終，警方到場了解，網民稱︰「成班人仲係繼續好串，完全覺得自己無錯。」其他食客留低聯絡電話給受害者，說願意做證人。

網民紛紛回應指暴力事件可怕，部分網民在帖文下方留言︰「睇文都嬲，有印由美重要打人，有布咁離譜㗎應報埋食環署嘛，個個都跳制，呢度好危險。其實了解咗仵事，係唔啱嘅道個歉，客人通常都會算數，咁攪咪越攪越衰。」亦有部分網民表示︰「今日1點先食完，尋日同前日都食完，估唔到今日就搞到咁，另一個姐姐係度，好好禮貌！」

網民留言︰

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香港01記者得悉事件後，即致電涉事店舖了解，對方職員禮貌回應，稱今日下午確實有打鬥事件發生，但詳情不說了，叫記者致電老闆查問，卻沒有提供聯絡人資料，隨即收線。