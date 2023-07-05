壽司優惠｜寿司造$1厚切三文魚壽司$3飯糰　原條蒲燒鰻魚買一送一

「寿司造」慶祝第三分店於九龍站開業，推出限時優惠包括：$3飯糰優惠、每日限定100份的 HK$1/份挪威厚切三文魚壽司、HK$98買一送一急凍鰻魚。



「寿司造」7月在九龍區有首間分店，選址九龍站，讓附近的上班族及旅客可以輕易享用到高質外賣壽司。店內用傳統和風設計，開放式裝橫以及明亮的燈光照射到所有壽司及其他產品，恆持低溫的雪櫃讓食物保持新鮮。 為慶祝第三分店於九龍站開業，推出限時優惠包括：$3飯糰優惠、每日限定100份的HK$1/份挪威厚切三文魚壽司、HK$98買一送一急凍鰻魚。

厚切三文魚壽司於九龍站店，抵價HK$1可以買到，每日限量供應100份，各分50份於早上午11:00及下午4:00兩個時段供應，每位顧客限購一客。優惠期限：7月22至28日。

厚切三文魚壽司HK$1（寿司造提供）

HK$3飯糰優惠， 每間分店每日限量100件，將分成50份於中午1:30及下午5:30兩個時段供應，每位顧客限購一客。優惠期限：7月22至28日。

飯糰HK$3（寿司造提供）

原條蒲燒鰻魚，沙田、灣仔及九龍站現推出HK$98買一送一優惠。優惠期限：7月22至8月31日。

原條蒲燒鰻魚HK$98買一送一（寿司造提供）

「寿司造」買手從多個不同日本漁市場嚴選搜購新鮮海鮮刺身，包括九州市場、豐州市場和大阪市場等地，大部份食材均由日本空運到港，確保新鮮。選用的米飯挑選特級日本產香米「福井越光米」，具有高黏度、甘甜有飯香的特點。還特意選用「山形縣米」製作飯糰，口感軟糯中帶顆粒感。

招牌產品包括炙燒黑松露赤海蝦壽司、炙燒黑松露牛油帶子壽司、炙燒明太子鰈魚鰭邊壽司、海膽拖羅蓉軍艦、納豆小卷、和牛飯糰、金平牛蒡飯糰、秋鮭三文魚飯糰、和風呑拿魚沙律飯糰、牛蒡蟹醬油飯糰、刺身盛、特上海鮮丼等，期間限定有七彩龍蝦沙律卷，式式俱備。

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寿司造

地址︰尖沙咀港鐵九龍站KOW 93號舖

營業時間：11:00 – 21:00

查詢：9805 7811



地址︰灣仔莊士敦道112號地下2號舖

營業時間：11:00 – 21:00

查詢：6689-7833



地址︰沙田橫壆街1-15號好運中心商場3樓3112號舖 (好運中心商場)

營業時間：11:30 – 21:30

查詢：3996-7927

