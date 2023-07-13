網民力讚2款防盜阻門器鎖緊酒店房門！防小偷色狼旅行必備好實用

旅行防盜好物推介！出外旅遊入住當地酒店，不時或會遇上盜賊，做好酒店防盜相當重要，本文整理2款防盜阻門器，屬旅行必備好物，最平¥10就可以緊鎖酒店門口，慎防小偷入屋，令旅程更加安全，簡單又方便，獲大批網民力讚好用！



獨遊必備酒店防盜阻門器！ 唔驚半夜有人闖入

去旅遊無論住酒店抑或住民宿，都需要做好旅遊防盜功夫，尤其是近期不時都出現旅人酒店房遭盜竊等新聞，更要多加小心！最近就有網民在Facebook群組發帖分享，指其經淘寶購入一款超實用的防盜阻門器，大讚真的可以「牢牢把門鎖死」。

（圖片來源：FB@淘寶開心share）

1.鋼片防盜阻門器

該款防盜阻門器主要是用，2塊薄金屬鋼片組合而成，採用不銹鋼材質相對較硬淨，而且輕巧易攜，該樓主實試後表示，「門阻另一邊係會扣住咗門框門鎖個窿，扣住咗再將門掩埋，有罅縫嗰塊鋼片係點搞都唔會跌出嚟」，如若將半月型扣片拆出，就可以打開門，更拍下了實試影片，不少人均大讚想試用！

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2.金屬螺栓防盜阻門器

至於第2款金屬螺栓防盜阻門器，方便攜帶之餘，設計同樣簡單易用，只需在門口放入鎖舌，繼而關上門，再用已配有的螺栓擰緊，前後僅需3步，就可以將門口緊鎖。根據淘寶商品資料，目前每個防盜阻門器售價由¥10起，相當抵買！

（圖片來源：淘寶）

金屬螺栓防盜阻門器的使用方法。（圖片來源：淘寶）

有不少網民認為防盜阻門器相當實用，指想買來一試，不過有人認為此舉未能完全防患小偷，「（阻門器）壞了也麻煩分分鐘出不去，一般我哋用椅擋住個門」，引來不少人都分享自己獨有的酒店防盜方法。

「 會用門阻，又輕又細」、「我就掛叮噹」、「用衣架已經可以」，都有人指如果甚麼也沒有準備，建議最基本開電視入睡，製造少少聲音，以示尚有人在房內活動。

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