觀塘米線｜觀塘花膠雞湯米線小店！工廈美食　雞肉嫩滑+米線爽口

觀塘米線推介！自從譚仔拓展業務後，香港興起一股吃米線的熱潮，市面上的米線店亦愈來愈多。已經吃膩了各大連鎖米線店菜式的朋友，不妨到訪觀塘米線小店。店主打花膠雞湯，配上爽口不淋身的米線，讓人回味無窮。

觀塘米線｜觀塘花膠雞湯米線小店！工廈營業！雞肉嫩滑+米線爽口

米線是香港近年愈趨流行的美食，即使是非連鎖式的米線店，都總有一間在大家的身邊。大家對米線的質素，也愈來愈講究。在觀塘，有一間近來備受歡迎的觀塘米線小店，則開設於工業大廈裡，即使觀塘米線於工業大廈樓上舖的人流較不及地舖為多，該店仍然門庭若市。

主打花膠雞湯的觀塘米線小店「二撇雞」位於駱駝漆大廈裡。「二撇雞」清甜、鹹度適中的雞湯，一直是其觀塘米線小店的賣點。湯底分為多種，分別有生滾花膠雲吞雞湯、黃酒藥膳雞湯、胡椒濃湯等，各有特色，滑裡亦放滿雞件。

生滾花膠雲吞雞湯裡，不但有嫩滑雞件，亦有煙韌花膠；而黃酒藥膳雞湯，則滿有枸杞、蟲草花、雲耳等配料，相當滋補；而胡椒濃湯，具有爽口的豬肚，胡椒味充足，適合愛吃辣的朋友。

至於米線，米線的質地彈牙，不淋身，十分爽口，在濃郁滑底的配襯下，整窩米線相當惹味。除了米線，店內還有多款受歡迎的小食，包含標榜「失傳已久的豬排」、「畢生難忘炸雞翼」、香炸腐皮魚角、紅油抄手等。將會到觀塘米線「二撇雞」品嘗米線的朋友，可以一拼嘗試。

【觀塘米線】二撇雞

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈三期4樓

營業時間：11:30-16:00；18:00-21:00（週一至六，逢週日休息）

電話：5129 2929

