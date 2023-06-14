手袋優惠｜4大名牌手袋減價3折起　BURBERRY唔使2千/GUCCI劈逾2萬

手袋清貨優惠！BUBERRY、GUCCI手袋減價！本文整理4大品牌手袋或銀包減價優惠，低至3折發售，當中包括BUBERRY勁劈至$2,000內有找、GUCCI激減超過$2萬。另外COACH、Kate Spade亦有優惠，最平$427入手，記得趁減價選購。



BUBERRY、GUCCI劈至半價起

1.BUBERRY半價起

BURBERRY最近於網購平台ZALORA推出優惠，由即日起，多款手袋、卡套等劈價低至半價發售，售價$1,539起。其中包括BURBERRY（TB系列）專屬標識鎖扣大型皮革手袋大減逾$5,000，至$17,206.2（原價$23,000），亦有人氣Burberry Anne Logo斜揹袋減至$4,372（原價$5,300）就可以入手。

▼BUBERRY官網款式▼

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推廣地點：ZALORA官網

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2.GUCCI半價起

時尚奢侈品牌GUCCI難得再做優惠！多款GUCCI精選產品低至半價發售，涵蓋多款經典老花紋手袋、斜揹袋、水桶包、印花背囊等，其中GUCCI crossbody bag勁劈超過$2萬，至$23,552.2（原價$47,554）。同場更有銀包、卡套及腰帶配件等，涵蓋男女款式，最平$2351.7就可以入手！

▼GUCCI官網款式▼

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COACH、Kate Spade最平$427

3.COACH低至3折

COACH最近推出手袋優惠，多款手袋減價低至3折，其中包括中小型單肩包、復古斜揹袋、皮革手袋、老花款背包等，其中大容量手袋亦減至$1,317.4就買到。另外亦有多款銀包、卡套等，最平$427，大家記得把握機會。

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4.Kate Spade低至3折

Kate Spade多款手袋同樣減價低至3折，其中包括大容量單肩包、中小型單肩包、斜揹袋、迷你馬鞍袋等，最平減至$$1,235就可以入手！另外有多款熱賣銀包、掛帶卡套等，$458起就有交易！

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