The Wai圍方｜大圍Uniqlo圍方店開幕優惠　男女T恤短褲背心$49起

大圍The Wai圍方7月22日開幕，Uniqlo圍方店同日開幕，首6天（7月22日至27日）圍方店有獨家限定優惠。



限定優惠包括男女通用寬鬆口袋圓領T恤$99、女裝短袖粗紡短身T恤$79、男裝DRY-EX圓領T恤及女裝AIRism短袖無縫船領長身T恤$79、女裝輕便休閒短褲$79、女裝SMART裙褲$149、男裝Chino短褲$149、童裝短袖超彈性DRY-EX圓領T恤$59、男女童3件裝內褲$59，應援鄰近社區需要。

女裝 AIRism 無縫船領長身 T 恤 [短袖] $79（Uniqlo 提供）

此外，UNIQLO全線香港及澳門門店、網絡旗艦店會於7月21日至27日同步推出限定優惠，一同慶祝圍方店新張，包括女裝短袖短身T恤$59、男裝U AIRism 5分袖棉質寬鬆圓領T恤$99、男裝超彈性DRY-EX束腳褲及女裝超彈性AIRism束腳褲$149；男裝AIRism短袖棉質圓領T恤及AIRism棉質背心$79、女裝附胸墊AIRism吊帶背心及附胸墊AIRism背心$129；童裝短袖U AIRism棉質圓領T恤$59、嬰幼兒緊身褲$49。

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UNIQLO更首次與大圍人氣食店，專賣盒子吐司的E FOR EGG合作，帶來限定「打卡」甜點，員工會換上夏日時尚服。除此之外，7月22日至28日，為慶祝圍方店開幕，印有大圍區美食、休閒活動和地標等元素的「本地文化原創系列」UTme! 圖案的男女通用短袖T恤將在店內有售。相關文章︰大圍美食︳地膽10大推介 老去茶事/E for Egg/好湯好麵/傅師傅…

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UNIQLO圍方店

營業時間： 星期一至日10:00-22:00

地址： 香港大圍圍方2樓223至224舖

開幕日期： 2023年7月22日（星期六）中午12時正

