大圍美食︳Cafe探店老去茶事品茗　人參烏龍蛋+麻糬卷蛋+鍋煮奶茶

大圍美食！經歷造成獨特，老去的事物總有著不一樣的美。大圍近來新開一間主打懷舊風情的茶室，不但有茶藝師駐場親自烹煮各式茶品，還以茶入饌，供應一系列獨特的茶味鹹甜品， 即便對茶不太有認識的人也很易找到心水選擇，感覺較平易近人。



大圍新茶室 以茶入饌

由觀塘「想爺爺了」開始，到近來於大圍新開的「老去茶事」，記者作為茶控，一直都有支持！老去茶事，沒有走想爺爺了的高階品茶路線，茶品餐牌分了「大師工藝茶」及普通的「手沖精品茶」兩類，令來訪的人可按個人對茶的追求程度選擇不同菜單。

老去茶事有有茶藝師駐場，親自烹煮及介紹各式茶品。（圖片由記者提供）

此外，老去茶事亦以更多元化的形式去推廣原茶文化，店內還有新潮的鍋煮奶茶系列，令人對茶品有更多認識，不再局限於「老餅」或「長輩專屬」等形象。不論入門級，還是進階級茶控，均可在老去茶事找到心水選擇。

至於食物，老去茶事亦較想爺爺了多鹹食選擇，均以茶入饌，打造了具備川式及台風的Fusion美食，如四川擔擔寬麵配人參烏龍溫泉蛋、燒孜然牛肉刈包、椒麻牛肉沙律配酸種麵包等。

此外，店子裝潢有灰泥磚牆、深木家具及壓花玻璃窗等布置，看上去簡潔樸質，並播著八、九十年代的經典金曲，濃濃的台南風情十分舒服。喝茶、聽歌、嚐甜品、細味慢活。

老去茶事

營業時間：11:00-21:30

地址：大圍積信街77-81號積善樓地下B號舖

