Valérie Pastry尖沙咀店開幕優惠　一連兩日免費派流心月餅蝴蝶酥

Valérie Pastry尖沙咀店開幕優惠 一連兩日免費派流心月餅蝴蝶酥
撰文：尹嘉蔚
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本地人氣餅店Valérie Pastry尖沙咀概念店開幕，有開幕祭優惠，免費派最少500件月餅，即睇以下詳情。
於香港已開業9年的本地烘焙品牌 Valérie Pastry，他們最具人氣的流心月餅—流心奶黃月餅、流心宇治抹茶月餅及流心伯爵茶月餅一向受眾歡迎。今年首次有概念店零售地舖，選址尖沙咀加連威老道。流心月餅已接受預訂，蝴蝶酥及各款禮盒有現貨在概念店即場出售。
Valérie Pastry慶祝概念店開幕舉行開幕祭，回饋顧客。最少500個流心月餅免費送大家，包括流心宇治抹茶、流心伯爵茶或其他口味。另外，迷你金莎朱古力蛋糕、手工蝴蝶酥也是免費送出。
Valérie Pastry開幕祭
日期：2023年7月29日及30日
時間：中午 12 時至晚上 6 時
以下免費派發︰
流心月餅 （最少500個，流心宇治抹茶、流心伯爵茶或其他口味）
迷你金莎朱古力蛋糕（最少100 件）
手工蝴蝶酥（最少400件，隨機口味）
以上食物款式將輪流免費分兩日派發，或視乎當日情況調整數量。每人限取一件，數量有限，先到先得。