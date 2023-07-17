潮式魚蛋粉麵｜老字號夏銘記麵家佐敦重開　必食魚湯泡飯手打魚蛋

屹立西營盤已40年的老字號夏銘記，5月告別西營盤後，最近於佐敦重開，再次將潮式魚湯粉麵的故事延續。除此之外，夏銘記在今年夏天分別在堅尼地城與跑馬地開設新品牌——梧桐館以及錦汶館，供應私房粵菜。



老字號夏銘記麵家佐敦重開 主打自家魚蛋/潮式粉麵

於1983年開辦的潮式粉麵老字號——夏銘記，一直深受區內街坊甚至明星、政客、商人歡迎，蔡瀾、陳寶珠、狄龍、杜琪峰、黃志祥、唐英年、劉鑾雄亦曾經是夏銘記的座上客。夏銘記今年5月告別西營盤，搬到佐敦，再度供應深受食客喜愛的手打魚蛋、魚湯潮式粉麵（$42起）。

夏銘記是全港僅餘數家仍然採用軟漿方式手打魚蛋的餐廳之一，多年來以自家技巧控制魚漿的軟硬度，魚蛋口感爽滑。夏銘記每天會劏魚製作魚蛋、魚片，並以至少兩種魚「起肉打漿」，每粒魚蛋皆用人手製作。

重開後的夏銘記更會新增鎮店之寶——魚湯泡飯（$58起）。店方強調，魚湯泡飯的魚湯每日新鮮煲製而成，將米飯與魚湯一同煲滾，讓米飯吸收魚湯的鮮味，讓人胃口大開。

港島梧桐館、錦汶館 供應私房粵菜

今年夏天，夏銘記將分別在堅尼地城與跑馬地開設新品牌——梧桐館以及錦汶館。

正宗古法豬手及牛腩（圖片來源：夏銘記）

梧桐館於7月10日已開幕，除了供應含大地魚湯和潮州骨湯的雲吞麵和魚蛋粉，店方特別邀請具50多年經驗，曾於米芝連麵家擔任大廚的廚師製古法雲吞（配粉麵$42起）、豬手（$60起）及牛腩（$60起）等地道菜式。

而錦汶館將不日開業，並於七月中旬試業。錦汶館在日間有傳統麵食，晚間搖身一變成私房菜，採用時令食材並按食客配搭菜式，製作各種精美粵菜。

夏銘記

地址：九龍佐敦白加士街5號地下



梧桐館

地址：香港堅尼地城北街11號地下



錦汶館（即將開業）

地址：香港跑馬地奕蔭街35號地下

