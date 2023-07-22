小米優惠7月低至47折！家電廚具減價$119起　手機/平板勁減$1500

小米最新優惠！小米香港最新推出限時優惠，多款人氣熱賣產品低至47折，包括小米手機、平板等電子智能產品勁減$1,500，另外氣炸鍋、電飯煲、空氣淨化器等家電亦有優惠，最平$119就可以入手。



小米優惠低至47折！小米手機平板、家電勁減$1500 最平$119入手

小米香港最新推出7月消費賞優惠，由即日起至7月24日，多款小米產品大減價至47折起，涵蓋小米手機及平板優惠，包括Xiaomi 12勁劈$1,500，至$4,199（原價$5,699）；Redmi Pad亦減至$1,799（原價$2,099），認真好抵買！

除了手機及平板優惠，小米亦推出家電減價專區，分別有4.7至6折、6至7折、7至8折，以及8至9折，最高勁減$2,300！當中包括小米智能空氣炸鍋、小米電水壺、Xiaomi 掃拖機器人、米家IH電飯煲、小米水離子護髮風筒、小米空氣淨化器等，最平$119就可以買到。

今次優惠亦包括有「每日限時消費賞」，由即日起至7月24日（00:00 - 01:00、10:00 - 11:00、20:00 - 00:00），以及7月24日（23:00 - 00:00），消費金額滿$1,500，即可再減$50；此外，會員更可便用積分免費換手錶、耳機及充電器等，大家不要錯過！

（圖片來源：小米香港）

小米香港 優惠詳情

推廣日期：即日起至7月24日

推廣地點：小米香港門店及網店

*詳情請至官網查詢。

