日本mofusand八達通全新2款毛絨公仔！八爪魚配鯊魚+可以更換頭套

日本mofusand粉絲留意！日本治癒系小貓mofusand立體八達通即將開售，便利店將推出全新2款mofusand立體成人八達通配飾，其中包括八爪魚配鯊魚款式，以及士多啤梨配雞泡魚款式，最得意是可以更換頭套，即看mofusand八達通詳情！



日本治癒系小貓mofusand八達通！全新2款可換頭套公仔

7-11便利店最新預告，將推出2款日本治癒系小貓mofusand立體成人八達通配飾，分別是八爪魚配鯊魚款，以及士多啤梨配雞泡魚款式，每款貓貓公仔均配有2款頭套可更換，隨時轉換不同造型。

（資料圖片）

除咗絨毛吊飾之外，每款八達通均配有mofusand可愛頭形八達通牌，既趣緻又實用，可以扣在手袋上，隨時隨地都方便攜帶，貓奴們必定要入手！

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mofusand八達通【1-2】日本治癒系小貓mofusand成人八達通配飾

（圖片來源：7-Eleven Hong Kong）

全新2款「日本mofusand八達通配飾」系列，每款售價$228，於全線7-11便利店公開發售，另外亦有其他mofusand精品登陸7仔預購，例如mofusand抱枕毛毯、摺合式梳化等，相關產品將會陸續到舖，大家記得密切留意！

日本小貓mofusand成人八達通配飾 詳情

發售地點：全線7-11便利店

售價：每款$228

*詳情請向官方查詢。



配飾尺寸：約 11cm（高） x 8cm（闊）x 9cm（厚）

