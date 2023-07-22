葵芳美食｜新都會廣場Shake Shack首間寵物友善店　BBQ汁系列回歸

Shake Shack於香港第8間的分店，今日於葵芳正式開業！葵芳分店亦為全港首間寵物友善店，大家可以坐在店舖裡，與毛孩一同用餐。除了漢堡包，店舖亦售賣狗餅、雪糕等犬隻食品，讓旺星人一解暑氣。此外，Shake Shack的「 BBQ 系列菜單」亦經已載譽歸來，喜歡燒烤風味特色醬汁的朋友不要錯過！



Shake Shack全港首間寵物友善店進駐葵芳

Shake Shack葵芳分店（黃寶瑩攝）

Shake Shack位於葵芳的分店正式開業，這間香港第8間的分店，同時是全港首間寵物友善店，位處寵物友善、容許寵物內進的商場——新都會廣場的4樓。

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葵芳的分店分為戶外、戶內2個部份。在戶外部份，毛孩可以盡情活動——可以在遊樂場追逐，也可以坐在椅上跟主人「撐檯腳」。至於戶內部份，毛孩需要坐在寵物車上或由主人抱著，方能夠進入。在主人點餐的時候，毛孩可能要在戶外部份等待一會兒了。

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在戶內部份的牆上，大家可以尋覓到葵芳的元素。Shake Shack特別邀請了在港生活的菲律賓插畫家Reana Bachiller合作，為葵芳店創作了一幅色彩豐富的壁畫，畫上除了狗隻、貓隻以及Reana創作的招牌寶寶，更畫上了區內的葵青劇院與新都會廣場，饒具該區的特色。

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「 BBQ 系列菜單」載譽歸來 Pink Lemonade涼透心

適逢新店開張，Shake Shack曾推出的「 BBQ 系列菜單」亦載譽歸來。即日至10月，大家可以再次品嘗到燒烤風味特色醬汁。加入特式醬汁的有BBQ ShackMeister Burger（$64）、BBQ Chicken Shack（$58）及BBQ Bacon Cheese Fries（$45），適合喜歡酸甜味交融的朋友。

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此外，Shake Shack的粉紅色Pink Lemonade。記者覺得果味重，在炎夏之下飲，特別帶給人透心涼的感覺。

Shake Shack（新都會廣場分店）

地址：新界葵芳新都會廣場4樓488-490號舖

營業時間：10:00 - 22:00

電話：2605 0388

