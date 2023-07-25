萬寧｜一連2日免費派過千杯粒粒雪糕+禮品包　送防曬乳液/止汗劑

萬寧免費派雪糕！萬寧宣布將於7月下旬推出夏日驚喜，連續2日將出動「萬寧玩轉盛夏 Party Car」遊走港九新界多區，免費大派過千杯韓國大熱粒粒雪糕之餘，同場更將免費派價值過百元的盛夏禮品包，包括防曬、止汗劑及驅蚊等精選產品，記得不要錯過！



萬寧免費派韓國粒粒雪糕+精選禮品包！遊走港九新界多區 送防曬、止汗劑、驅蚊

夏日炎炎之際，萬寧宣布將於7月29至30日推出大驚喜，連續2日出動「萬寧玩轉盛夏 Party Car」，遊走銅鑼灣、旺角及尖沙咀3大旺區！市民只要於活動期間到訪「Party Car」，於限時內完成遊戲，除了可以免費獲得韓國大熱粒粒雪糕，同時更可以獲得萬寧盛夏必備消暑禮品包及優惠券，總值超過$100。

（資料圖片）

活動首日（7月29日）有機會獲得ANESSA極防水美肌 UV 乳液、BOH維他命美白物理防曬霜及泛醇鎮靜輕爽水潤防曬乳試用裝、Bioré碧柔兒童溫和物理防曬乳液、Dove清爽止汗香體噴霧，以及GATSBY冰凍止汗香體巾。

至於翌日（7月30日）將有機會獲得Bioré碧柔晶凝光感防曬乳、CANCER COUNCIL 澳洲防癌協會兒童防曬霜、Rexona 男士止汗噴霧黑白抗印，以及Tempo激爽冰涼濕紙巾檸檬味，全部可以即取即用，機會難得！

參加者須於指定日子到指定地點，於限時內完成簡單遊戲領取禮品。所有禮品以先到先得形式送出，每人限換乙份， 數量有限，送完即止。記得把握機會。

萬寧玩轉盛夏 Party Car 活動詳情

活動日期：2023年7月29至30日（星期六及日）

活動時間：12:00 - 18:30

活動地點：銅鑼灣、旺角及尖沙嘴（確實位置稍後於萬寧FaceBook專頁公佈）

*活動時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動。

*詳情請留意萬寧專頁。

