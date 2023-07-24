特價機票｜HK Express福岡機票快閃優惠　紅葉季來回連稅$1476起

特價機票又來！HK Express（香港快運航空）突發推出日本機票優惠，香港至福岡單程$388起，來回連稅最平$1,476起，包寄艙行李約$2,000！預訂日子由即日起至7月26日，有興趣的朋友記得留意。



HK Express日本福岡機票 單程$388起

HK Express（香港快運航空）再次推出機票優惠，今次機票優惠目的地為福岡，快閃優惠期間單程一律$388起，來回連稅低至$1,476起。以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來自官方）

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根據記者今日（24日）在官網機票搜尋器查詢，仍然有大量福岡平機票發售，大部分日子都是$388機票，大都集中在9-12月，當中還包括了10月重陽節紅日假，請4放9日，11月紅葉季，以及12月初至中旬，二千蚊鬆啲就買到福岡機票賞楓浸溫泉，超抵！

東長寺（圖片來源：福岡縣觀光連盟）

香港來回福岡機票資料 ，早機去，晚機返！▼▼12月7日 ⇄12月12日

(截圖自HK Express)

連11月紅葉季都有大量$388機票！▼▼▼

今次福岡機票快閃優惠，預訂日子在7月26日結束，平機票出發日期則為8月20日至2024年1月31日。今次福岡機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。