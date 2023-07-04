香港海洋公園｜水上樂園門票人均$399快證$80　附購票連結+優惠碼

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（圖片︰Klook）

海洋公園水上樂園4大亮點

「探索水上樂園」，亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園，五個各具特色的主題區域可放肆冒險，又有「八彩天梯」，8條賽道競賽式滑水梯，旅客可挑戰高速移動及急速墜落的快感。

（圖片︰Klook）

另外，「威威水地」是多層式的互動遊戲區，包括六個嬉水地帶，一個迷宮和一個幼兒戲水池。最刺激莫過於是「急流旋渦」，結合大型漏斗及巨型半管元素的管道式巨型滑水梯令大人小朋友為之瘋狂。

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還有室外造浪池，清新海風如置身大自然，與家人好友去海洋公園水上樂園瘋玩吧！

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海洋公園水上樂園

地址︰香港香港仔海洋徑33號海洋公園水上樂園

