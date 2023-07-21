假日好去處｜赤柱戶外訓練營人均$133起　海景房包膳食玩水上歷奇

熱辣辣的夏日當然要玩水上活動！赤柱全港最大戶外訓練營近日重建，並於7月19日正式啟用！重建項目除了增設了宿營床位，訓練營更有餐廳、咖啡室、空中花園、燒烤場等設施。另外更增設多項水上活動體驗及訓練項目及大型水上充氣裝置等，宿營價錢$133/人起，喜歡水上活動以及郊遊的朋友，千萬不要錯過啦！



赤柱戶外訓練營 體驗玩風帆/平板賽艇/直立板

赤柱戶外訓練營位於赤柱聖士提反灣，是香港青年協會與香港賽馬會合辦推行為期三年的「香港青年協會賽馬會《好動‧永續》水上歷奇計劃」。可以提供住宿之餘，更提供多種新興水上運動項目，包括直立板、踏浪艇、平板賽艇、帆船、滑浪風翼及大型水上充氣裝置等。

圖片來源：香港青年協會

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全新落成的赤柱戶外訓練營共提供83個宿位，另可同時容納日營或黃昏營45人，營地面向赤柱灣，每一間房都可以飽覽赤柱灣海景，房型分為二人房至十二人房不等，價錢低至$133/人起。

訓練營共有四層，最頂層設有空中花園，更加有設計別具風格的露天樓梯觀星區；而三樓是住宿樓層；二樓有咖啡室以及青年活動共用區，最令人印象深刻的階梯閱讀自修區，樓梯連結3樓住宿區，特設落地玻璃面對赤柱灣而坐，相當寫意放鬆！

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除了住宿享受之外，赤柱戶外訓練營更加提供多種水上運動的體驗和訓練項目，包括直立板、踏浪艇，建聯平時較少機會接觸到的平板賽艇、帆船、滑浪風翼及大型水上充氣裝置都有。

為致力提供多元的康體設施及訓練項目，赤柱戶外訓練營亦有提供陸地歷奇活動和挑戰賽，包括有工防箭、皮克球、攀石、炮架歷奇等。另外還提供一系列身心靈治癒活動、生態考察、乃至私人聚會服務等，預計會有超過2萬人次使用，大家如欲參與，就要捉緊時間預先預定了！

香港青年協會赤柱戶外訓練營 詳情

聯絡電話：2813 8886

訓練營租借時間：

日營｜1000 - 1600

黃昏營｜1600 - 2100

日營加黃昏營｜1000 - 2100

官方網站：https://s.hkfyg.org.hk/

