大灣區航空｜機票$10飛曼谷/台北/越南　留神1細節否則多付$2000!

大灣區航空機票優惠！大灣區航空突發推出限時$10機票優惠，香港至曼谷、台北及胡志明市，單程機票$10起，優惠包括每程7公斤手提行李，不過加20kg寄艙行李費用索價逾$2,000！優惠由即日起可以開始預訂，出發日期由8月2日至9月27日，有興趣記得把握機會入手。



突發！大灣區航空$10單程機票優惠 香港飛直曼谷、台北、胡志明市

為慶祝首航一周年，大灣區航空最新推出推出限時「啟航一周年驚喜大優惠」，今次機票優惠目的地為曼谷、台北及胡志明市，快閃優惠期間單程一律$10起！

（資料圖片）

機票出發日期由今年8月2日至9月27日，從香港出發前往任何一個特選目的地的航班。優惠包括每程7公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，額外購買託運行李限額。

不過，上述票價未有計及寄艙行李費用，加購20kg托運行李，費用索價$2,220。然而，有曾經一早加入搶購團的網民指，部分人以$300，就可以加購20kg托運行李，價錢尚可接受。

（資料圖片）

根據記者今日（25日）在官網機票搜尋器查詢，雖然有$10平機票發售，於8月5日出發，香港至曼谷單程低至$10起，航班時間方面算是不錯。

去程（香港飛泰國曼谷）▼▼8月5日

（大灣區航空官網 截圖）

去程（香港飛泰國曼谷）▼▼額外加購20kg行李費用

（大灣區航空官網 截圖）

目前$10機票幾乎售罄，然而大灣區航空官網，仍有其他優惠機票低至$250起，大家有興趣仍然可以去官網預訂！

大灣區航空機票優惠 詳情

購買日期：2023年7月25日

出發日期：2023年8月2日至9月27日

出發地點: 香港至曼谷/台北/胡志明市

優惠詳情: 單程機票每人$10*

*優惠票價不包括燃油附加費和有關税款。

*旅程必須從香港出發，出票時乘客須確定機票的航班、日期和時間。

