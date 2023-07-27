工展會購物節｜8.4亞博館開鑼每日派雪糕　300攤位美食家電1折起

「第3屆工展會購物節」8月4日開鑼！一連4日在亞洲國際博覽館登場。300 個攤位齊集各式優質商品及環球美食。詳情睇睇以下啦！



「第3屆工展會購物節」由8月4日-7日於亞洲國際博覽館5及7號館展開。展場有超過300個攤位、分布於6大展區，結合「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「潮生活主題區」及「為食．玩天地」，匯集眾多香港品牌，由食品、飲料、蔘茸海味、電子產品、家電、廚具及保健品等式式俱全。場內有「工展夏日快閃購」優惠推廣活動，部份參展商提供低於1折的筍貨。

（資料圖片）

「為食．玩天地」主題區有最多美食攤位，售本地至世界特色美食，區內有免費有獎遊戲攤位及舞台表演節目。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，每日會向展覽入場人士派發1,000 份免費雪糕。展會期間，有歌唱、舞蹈表演和中西樂演炒熱氣氛；入場人士亦可即場或透過工展會APP參與大抽獎，有機會贏豐富巨獎。凡以電子貨幣消費滿HK$300或以上，可獲得額外抽獎機會，豐富禮品包括雙人來回香港至歐美加機票等，總值達港元70萬 。

「第3屆工展會購物節」5大亮點

1.超過 300 個攤位分布於 6 大展區；

2.「工展夏日快閃購」大量低於 1 折的優惠產品；

3.「工展購物 Fun Fun 賞」抽獎活動，填妥《消費指南》內抽獎券填妥簡單個人資料即可參加；

4.電子消費獎賞，入場人士以電子貨幣消費滿HK$300 或以上（最多 2 張同日收據）即可參與抽獎1次；消費滿HK$ 600 或以上（最多 3 張同日收據），則可抽獎2次；

5.工展會App會員獨家獎賞及快閃活動，每日送出1,000份免費雪糕送完即止。

展會詳情

日期 : 2023年8月4至7日（星期五至星期一）

開放時間 : 8月4至6日10:30-19:00；8月7日10:30-17:30（每日結束前 30分鐘及最後一天結束前1小時停止入場）

地點 : 亞洲國際博覽館5及7號展館（東面入口）

入場費 : HK$10 （身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）

購票連結按此01空間優惠低至$5入場

工展會購物節網站 : www.hkbpe.com.hk

特別交通安排︰

．提供 4 條免費接駁巴士路線，於展會期間來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸至亞洲國際博覽館

．機場快綫香港站、九龍站或博覽館站內之指定櫃台使用八達通以HK$60元換購即日來回博覽館站的車票；而即日來回青衣站及博覽館站的特惠車票則為HK$47元（優惠受條款及細則約束）

．免費乘搭東涌特快巴士 X1，由東涌巴士總站（港鐵東涌站 B 出口）直達亞洲國際博覽館（由大會贊助車票並將代為轉交予巴士公司）