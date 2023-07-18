杭州拱墅美食｜勝利河食街港人享優惠　烤肉火鍋小龍蝦10大必吃

杭州亞運於9月23日開幕，杭州拱墅區邀香港人到訪開心食、買、玩！今年暑假將發放「香港同胞樂遊拱墅文商旅消費券」，總額達人民幣¥1,000萬，每個禮包有人民幣¥2,888，在領取後30天內有效，並且適用於過百商戶，涵蓋餐飲美食、景區遊覽、酒店住宿、購物、文娛電影表演節目。港人專享的消費券，大家密切留意領取詳情呀！



杭州拱墅美食10大必吃推介

杭州拱墅區可不是只有運河可以玩，當地的美食實在不可以錯過。在拱墅區霞灣巷的勝利河美食街，附近交通及出行方便，集結了燒烤、火鍋、魚鮮、蘇浙菜、農家菜……還有馳名的油爆蝦小吃，率先來看看10大推介。



勝利河美食街沿勝利河北岸而建，全長大概是500米左右，10分鐘走走已可來回。正因為美食街的步程短，大家即管四處探，由街頭閒逛到街尾，盡情發掘精彩絕倫的美食。每每去完一間餐廳大肆佳餚後，隔離又有一間滋味餐館等貴客光臨。

（圖片來源︰小紅書@我的每一天）

勝利河美食街恰如集結全杭州的美食精華，盛載各式各類的菜系美餚，例如火鍋、魚鮮、燒烤、蘇浙菜、農家土味杭幫菜等一應俱全。入夜時分，華燈初上，仿古建築，張燈結彩，燦爛繽紛；飯後散散步，隨意拍照打卡，沉浸於良辰美景。這裡不少食肆營業至凌晨2點，以火樹銀花不夜城來形容絕不為過。

勝利河美食街10大必吃榜！

【燒烤】

水滸烤肉李家

水滸烤肉聽起來很豪氣，這裡用鐵釺插著肥瘦相間的牛羊肉五花肉，架在爐子上大火烤著，誘人的油花滋滋冒著。一塊肉沾一點烤肉料，找一片生菜捲起，大口的滿足。烤肉配水滸酒館風，江湖氣息滿滿。

（圖片來源︰小紅書@可樂加冰）

【勝利河美食街10大必吃榜1】水滸烤肉李家

地址︰霞灣巷216號-1,-2層

營業時間︰11:00-02:30

人均︰約¥82/位



向北·哈爾濱專業燒烤熏醬·小龍蝦

有人說沒吃過東北燒烤的不叫真正吃過燒烤。店裡的羊肉串、蜜汁梅肉、烤魷魚須、烤小黃魚、烤五花肉…每一串有孜然、東北辣椒粉、白芝麻包裹在肉串上，瞬間打開舌尖味蕾。如果吃宵夜要點椒鹽小龍蝦。蝦鮮肉質緊致，散發出乾煸的香味。飽餐一頓，體會東北人的豪爽和痛快。

【勝利河美食街10大必吃榜2】向北·哈爾濱專業燒烤熏醬·小龍蝦

地址︰霞灣巷勝利河美食街錦鯉中心1樓105號

營業時間︰15:30-02:30

人均︰約¥90/位



【魚鮮】

小廚師沈家門海鮮

拱墅區勝利河美食街的中央位置，店鋪古色古香，是兩頭翹亭式的門樓，兩層樓建築，有包廂和大廳。招牌倒立蟹、梭子蟹炒年糕、銀魚羹、椒鹽賴尿蝦、手工煎餃、白灼香螺、白灼魷魚等佳餚吸引很多愛好海鮮的老饕們。

（圖片來源︰大眾點評）

【勝利河美食街10大必吃榜3】小廚師沈家門海鮮（勝利河店）

地址︰勝利河霞灣巷228號

營業時間︰09:30-01:30

人均︰約¥220/位



【火鍋】

羅小小遇見串串

店面雖然不算大但很明亮，用餐環境很有條理。紅糖冰粉、紅糖糍粑、重慶小酥肉、招牌串串等最能滿足饕客口味。烤肉串配好望水果汁氣泡水最有幸福感，而每一種好望水的口味的名字也有詩意，例如是望山楂、望桃花、望杏福、望桃花。

【勝利河美食街10大必吃榜4】羅小小遇見串串

地址︰上塘街道霞灣巷216-2號（錦鯉中心正對面）

營業時間︰16:00-02:00

人均︰約¥49/位



李九記·火腫雞海鮮火鍋（勝利河店）

火鍋中的貴族！在勝利河美食街街口，夜晚燈光閃爍非常漂亮，店內環境十分舒適。店家主打雞湯，味道與鮮度適中好入口，雞肉煮得很嫩，用筷子就可以剝離雞骨，吃起來很方便。

（圖片來源︰大眾點評）

【勝利河美食街10大必吃榜5】李九記·火腫雞海鮮火鍋

地址︰霞灣巷196號（霞灣巷和德勝裡交叉口，勝利河美食街路口）

營業時間︰11:00-01:00

人均︰約¥374/位



【農家菜】

大灶頭

以傳統中菜為主，有清淡的蒸菜，也有濃郁口味的海鮮小菜，是本地家常菜的味道，品嚐杭幫菜之選。

（圖片來源︰小紅書@永恒的月亮）

【勝利河美食街10大必吃榜6】大灶頭

地址︰勝利河美食街234號

營業時間︰11:00-14:00；16:30-02:00

人均︰約¥89/位



【八大菜系--浙菜】

老頭兒油爆蝦

必吃的杭幫菜--老頭兒油爆蝦，要點大頭蝦！蝦殼略厚，蝦肉緊實細嫩，蝦皮酥香脆，剝殼後蘸汁，非常鮮味！白切雞、乾炸帶魚、吳山響鈴卷、糖醋排骨、牛雜粉絲煲、松花蛋拌豆腐等也長居必吃榜。

（圖片來源︰小紅書@吉枯里泡芙）

【勝利河美食街10大必吃榜7】老頭兒油爆蝦

地址︰古水街霞灣巷272號（近八丈井西路）

營業時間︰10:30-14:00；16:30-21:00

人均︰約¥82/位



【東北菜】

福泰來冰城家宴

東北菜寶藏店，在網絡上的熱度高。必點的一道菜是鍋包肉，糖醋汁讓鍋包肉酸甜可口，份量特別足！另一必吃推介是雪衣豆沙，外層白白嫩嫩胖嘟嘟，皮薄多餡，餡料為豆沙，口感非常紮實。

（圖片來源︰小紅書@喝奶茶了嗎）

【勝利河美食街10大必吃榜8】福泰來冰城家宴（勝利河店）

地址︰霞灣巷242號（勝利河美食街內）

營業時間︰16:00-05:00

人均︰約¥111/位



【小吃快餐--小龍蝦】

蝦掰

是其中一間以小龍蝦為主題招牌菜的餐廳，環境古色古香，極有江南風情！招牌菜蒜蓉小龍蝦，一份有十二隻，每隻個頭頗大，蝦肉緊實而彈，配蒜蓉滿口流香。醬爆螺絲、皮蛋豆腐、特色毛豆莢、扎啤、炸帶魚等菜餚令人垂涎三尺。

（圖片來源︰大眾點評）

【勝利河美食街10大必吃榜9】蝦掰

地址︰勝利河美食街霞灣巷310號（近上塘高架、路南側）

營業時間︰16:30-02:00

人均︰約¥107/位



夜貓子大排檔·燒烤·烤魚·羊蝎子（勝利河美食街店）

宵夜的好地方，店很大內外可坐，上菜的速度很快！香辣龍蝦個頭大，味道不錯！招牌羊肉串烤得很香。醬香螺螄如果再辣一點更好了，整體還是好吃的。冰鎮小龍蝦、生蠔的個頭也超大又飽滿！生蠔蘸秘製醬吃滋味滿溢。

（圖片來源︰小紅書@咩咩小可愛）

【勝利河美食街10大必吃榜10】夜貓子大排檔·燒烤·烤魚·羊蝎子

地址︰霞灣巷306號勝利河美食街

營業時間︰16:30-03:00

人均︰約¥121/位

