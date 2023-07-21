杭州拱墅景點｜非遺文化5焦點遊古蹟絲綢城　望宸閣行山親手製扇

杭州亞運於9月23日開幕，杭州拱墅區邀香港人到訪開心食、買、玩！今年暑假將發放「香港同胞樂遊拱墅文商旅消費券」，總額達人民幣¥1,000萬，每個禮包有人民幣¥2,888，在領取後30天內有效，並且適用於過百商戶，涵蓋餐飲美食、景區遊覽、酒店住宿、購物、文娛電影表演節目。港人專享的消費券，大家密切留意領取詳情呀！



杭州拱墅區本身有豐富的文化旅遊資源，沿着非遺體驗之旅的遊線一路探索，包含美術館、創意產業園、健步風景區尋隱世古廟等，各個非遺文化景區恰如「城市綠肺」。一起跟我們率先遊覽，深入認識杭州拱墅非遺的內涵，體會江南婉約之風。

第1站︰中國絲綢城

「杭州絲綢甲天下」，杭州中國絲綢城創辦於1987年11月，位於鳳起路273號，鄰近西湖，佔地面積約2.5萬平方米，大概有600餘家絲綢企業在營業，經營各種真絲布料、絲綢服裝及絲織工藝品等，各種絲綢琳琅滿目。

（圖片來源︰小紅書@大武林商圈）

連圍巾、旗袍、睡衣、漢服......各款顏色、圖案及男女款式俱全，豐儉由人。絢麗的絲綢產品，還引入高新技術，提高絲綢科技含量。杭州中國絲綢城的產品不止輻射全國城鄉，同時遠銷國外。在這裏走走，順道感受杭州古樸典雅的建築風格與底蘊濃厚的文化氣息。

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（圖片來源︰小紅書@W先生）

杭州中國絲綢城

營業時間：09:00-18:00

交通：巴士杭州絲綢城（鳳起路十五家園）；地鐵2號線中河北路站D出口

門票：免費



第2站︰西泠印社美術館

位於西湖文化廣場32號4樓，整個樓層書香氣濃，環境靜謐，適合養性。商店都是銷售琴棋書畫、筆墨紙硯印創造而成的藝術品。展廳風格大氣，古色古香。西泠印社是有名的民間印社，不只是印刻，書畫都非常有名；而西泠印社美術館以「大美與共」為理念；集展示陳列、收藏研究、學術傳播、公共教育為一體的綜合性美術館，非常值得来看看。

（圖片來源︰小紅書@如影隨行）

西泠印社美術館

地址：西湖文化廣場32號4樓

交通：可乘公交車2路、72路、78路、106路、217路、219路、338路；14線到中北橋站下車；地鐵1號線到西湖文化廣場站C出口

門票：免費



第3站︰王星記文化創意產業園

杭州亞運會會徽，「扇面」是重要元素之一。王星記，創始於清光緒元年（1875年），以製作黑紙扇而聞名，雨淋不透，日曬不翹，為最富盛名的傳統名牌扇，「一把扇子半把傘」，素有「貢扇」之譽，其製扇技藝沈澱了豐厚的文化底蘊，被列入首批國家級非物質文化遺產項目和首批傳統工藝振興項目，與浙江絲綢、龍井茗茶並稱為「杭產三絕」。遊客可參觀手工製扇工場，了解白紙扇、絹扇、檀香扇等的製作流程和師傅們的手工技藝；參觀手工繪扇車間及工藝美術大師工作室；欣賞博物館中的精品扇；在指導教學下，親自動手繪畫製扇，發現扇文化的精彩故事。

（圖片來源︰小紅書@搖風館）

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王星記文化創意產業園

地址：拱墅區長板巷118號

營業時間：周一至周日08:30-18:00

交通：地鐵3號線潮王路站B口步行160米



第4站︰小巷三尋土布生活體驗館

這裡是第一批杭州非物質文化遺產宣傳展示基地，由土布文化區、展品展示區、互動體驗區組成。為遊客提供織布、紡紗、編織、刺繡等手作布藝互動體驗。同時了解蠶桑絲織技藝、金石篆刻等人類非物質文化遺產代表作名錄。遊客可親身體驗生產性保護的非遺活態技藝，學習一下織布和扎染，製成品可帶回家紀念。

（圖片來源︰大眾點評）

小巷三尋土布生活體驗館

地點：長浜路萬家星城17幢7-9小巷

營業時間：08:00-17:00

交通：地鐵3或4號線新天地街站A出口步行420米



第5站︰半山國家森林公園

半山國家森林公園包括半山娘娘廟、望宸閣、半山鄉賢文化館、半山清風館、博文苑、半山公園、龍山公園、虎山公園等景區，被譽為「都市森林」及「活的博物館」。公園留下秦始皇、康熙、乾隆等帝王蹤跡，亦記載了白居易、蘇東坡、鬱達夫等文人雅士的題詠、賦文、神話傳說近200首/篇 。又有半山觀桃、蠶花廟會、半山泥貓等八大習俗和「半山十景」，為杭州諸山歷史文化之最。

（圖片來源︰小紅書@NiiiiNa|-|）

行山路線：半山國家森林公園主入口＞綠溪廊橋＞半山娘娘廟廣場＞龍山水庫＞仙人谷＞虎山水庫＞望宸閣＞佛手樟＞詩徑史趣＞半山國家森林公園主入口

時間：全程10公里左右，3-4小時

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半山國家森林公園

地點：半山街道明園路28號

營業時間：全日

交通：距虎山公園步行1.4km米

門票：免費（山頂觀光車往返山腳山頂10分鐘¥10/位）



望宸閣：半山公園最高點，觀杭州全景，開放時間9:00-16:00

