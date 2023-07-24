杭州拱墅夜遊｜世界級X秀馬戲古運河表演　夜市食街醉人夜景11站

杭州亞運於9月23日開幕，杭州拱墅區邀香港人到訪開心食、買、玩！今年暑假將發放「香港同胞樂遊拱墅文商旅消費券」，總額達人民幣¥1,000萬，每個禮包有人民幣¥2,888，在領取後30天內有效，並且適用於過百商戶，涵蓋餐飲美食、景區遊覽、酒店住宿、購物、文娛電影表演節目。港人專享的消費券，大家密切留意領取詳情呀！



杭州拱墅區擁有許多美麗的夜景。華燈初上，萬家點起燈火，拱墅的璀璨令人炫目。大運河反射兩岸的點點「繁星」，呈現出一幅絢麗多彩的畫卷。夜色藏了最接地氣的人間煙火，夜宵聖地、酒吧群落，處處燈光變幻多彩；古運河夜遊、古老的歷史城區，當燈光被點亮，濃郁的古韻氛圍，吸引著許多遊客和攝影愛好者前來遊覽。以下的夜遊遊線建議一共11站，串聯武林路女人街、勝利河美食街等、特色街區、橋西、小河直街、大兜路等歷史文化街區，還有樂堤港、嘉里中心、新天地等商業中心，一起跟我們細細體驗不同風情的夜生活。

第1站︰上塘古運河景區（如夢上塘）

上塘古運河，杭州歷史上第一條人工古運河，也是國內首部以江南古運河作佈景，在晚間上演「行進式表演、沉浸式觀演」展現「七運十三景」，重現上塘古運河的繁華，領略「人在船中坐，船在畫中游」的夜間盛宴。

（黃寶瑩攝）

演藝線路共5.2公里，融合戲劇、雜技、燈光、視覺藝術等元素，集遊船、戲劇戲曲、歌舞詩樂、科技表演於一體，展示濃厚的民俗文化，是杭州拱墅饒具特色的夜遊項目。

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（黃寶瑩攝）

如夢上塘 詳情

地址︰皋亭壩11號

交通︰地鐵3或4號線皋亭壩站D出口步行約570米

表演時長︰約1小時

表演時間︰每日18:40-22:00

門票︰成人票（普通船¥268/人、VIP船¥368/人）、兒童票（普通船¥68/人、VIP船¥98/人）*身高1.4米以上兒童需購成人票；每位兒童須至少1人成人陪同觀演。



第2站︰杭州X秀

加拿大太陽馬戲駐場亞洲的國寶級馬戲，視聽盛演必定令觀眾聚精會神。劇場擁有兩座可360度旋轉的看台，隨著故事情節的發展，座椅帶著兩個陣營的觀眾時而交匯欣賞同一幕演出，時而背對展開獨立的故事線，一場X秀展現兩個宇宙。

（黃寶瑩攝）

跌宕起伏的故事劇情結合飛躍繩索、蹬人等驚險刺激的表演，使觀眾真實體驗飛天遁地、綺幻的每一幕，震撼感官。

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（圖片來源︰大眾點評）

杭州X秀

地址︰東文街90號杭州新天地太陽劇場

交通︰地鐵3或4號線新天地街站A出口步行約640米

表演時長︰約75分鐘

表演時間︰周三至五19:30-20:45；周六15:00-16:13（日場）、19:30-20:45（夜場）；周日15:00-16:13（全天）；周一至二（休息）

門票︰VIP區¥1,680；A區¥1,080；B區¥680；C區¥460。*身高0.9米以下免票，免票兒童無座，一名成人只可帶一名免票兒童入場。0.9米-1.4米需購兒童票。



第3站︰武林路女人街（武林夜市）

武林路女人街全長1,680米，饒具規模，集結大量價格合理的女性品牌專賣店，還有被網紅青睞的個性時尚服飾店，全方位照顧女性顧客，服裝、美容、美髮、美體等時尚美麗體驗皆可擁有。實在是杭州最好逛的夜市，夜色裡藏著最接地氣的人間煙火。

（黃寶瑩攝）

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（黃寶瑩攝）

武林路女人街

地址︰杭州拱墅區鳳起路與武林路交叉口

交通︰地鐵2號線鳳起路站E出口步行約160米



第4站︰小河直街歷史文化街區

小河直街是最值得打卡及抽空一訪的地方。古城獨有的韻味，配文藝風尚感濃重的咖啡店，成為文創的聚集地。

（黃寶瑩攝）

此處也真實地反映了清末、民國初年運河沿線下層人民的生活環境，保留著一定數量的歷史建築，其建築特色、街巷風貌、運河航運遺蹟有獨特的風貌。入夜後景色優美，古雅幽幽的風情最叫人戀棧。

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小河直街歷史文化街區日景▼▼

小河直街歷史文化街區

地址︰杭州拱墅區小河路與和睦路交叉口

交通︰地鐵10號線北大橋站D出口步行約940米



第5站︰嘉里中心

毗鄰西湖，交通便利。杭州嘉里中心分北區和南區。南區的中庭設計感強烈，交錯的手扶梯，讓原本單調無趣的空問變得戲劇化。五層綜合型購物商場，從本土品牌、國際大牌到時尚品牌一應俱全，包括DIOR、PANDORA、DKNY等，也不乏時尚餐飲，全給消費者帶來高品質的購物飲食休閒體驗。

（黃寶瑩攝）

嘉里中心

地址︰延安路385號

交通︰地鐵1號線鳳起路站C6出口步行約170米



第6站︰橋西曆史文化街區

因位於拱宸橋橋西而得名，沿岸民居建築保存完整，可見歷史遺存並且最為集中的區域。此處見證了千年運河從興盛、衰落再到復興的歷史變遷。

（圖片來源︰小紅書@九月和桃子）

橋西是杭州近代工業文化的重要發祥地，其中有通益紗廠舊址。2014年6月，中國大運河成功列入世界遺產名錄，橋西曆史街區與拱宸橋亦一起成為其中的兩個遺產名點。

橋西曆史文化街區日景▼▼

橋西曆史文化街區

地址︰杭州拱墅區小河路與橋弄街交叉口（近運河廣場）

交通︰地鐵5號線大運河站D出口步行約900米



第7站︰勝利河美食街

勝利河美食街沿勝利河北岸而建，全長大概是750米左右，10分鐘走走已可來回。正因為美食街的步程短，大家即管四處探，由街頭閒逛到街尾，盡情發掘精彩絕倫的美食。每每去完一間餐廳大肆佳餚後，隔籬又有一間滋味餐館等貴客光臨。

（黃寶瑩攝）

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勝利河美食街恰如集結全杭州的美食精華，盛載各式各類的菜系美餚，例如火鍋、魚鮮、燒烤、蘇浙菜、農家土味杭幫菜等一應俱全。入夜時分，華燈初上，仿古建築，張燈結彩，燦爛繽紛；飯後散散步，隨意拍照打卡，沉浸於良辰美景。這裡不少食肆營業至凌晨2點，以火樹銀花不夜城來形容絕不為過。

（圖片來源︰小紅書@我的每一天）

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勝利河美食街

地址︰杭州拱墅區霞灣巷71號

交通︰地鐵3號線香積寺站D出口步行約640米



第8站︰杭州開心麻花劇場

以「戲劇體驗」為核心，集戲劇展演空間、兒童劇團培訓空間、即興戲劇空間等為一體的多功能綜合劇場。 熱門劇目包括《戀愛吧!人類》、《婿事待發》等。

（圖片來源︰大眾點評）

杭州開心麻花劇場

地址︰熱電路188號運河文化藝術中心1樓

交通︰距隱秀路郡庭路口公交站約330米



第9站︰新天地商業區

夜間時分，燈火闌珊，星光熠熠，以夜經濟、潮經濟、青春經濟為代表，彰顯電競、元宇宙、潮玩等年輕化、時尚化元素，聚杭州電競中心、新天地購物中心及太陽劇場、武林美術館、中大銀泰城等商貿文娛地標，總體量超過180萬平方米。

地址︰長濱路與新天地交叉口東北角

交通︰地鐵3或4號線新天地街站A出口步行約350米



第10站︰樂堤港

毗鄰京杭大運河，包括購物中心、特色體驗區、餐飲佳餚區和國際YEAH街區，配套有五星級酒店。吃喝玩樂俱全，凸顯時尚、藝術、樂活的生活品味。

（圖片來源︰大眾點評）

樂堤港

地址︰杭州拱墅區麗水路58號（遠洋國際中心）

交通︰地鐵3號線大關站C2出口步行約720米



第11站︰大兜路歷史文化街區

位於運河大關橋至江漲橋一段東岸，南北長780米，東西寬150米，有香積寺巷等傳統巷弄，為集遺產保護、文化休閒、商貿旅遊、生活居住等功能於一體的歷史文化精品美食街區。

（圖片來源︰小紅書@Iswww）

大兜路歷史文化街區

地址︰杭州拱墅區湖墅街道大兜路160號

交通︰地鐵3號線香積寺站B出口步行約520米

