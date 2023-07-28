麥當勞優惠｜18件麥樂雞4款特色醬重出江湖　App超值優惠減多$5！

麥當勞慶祝麥樂雞推出40周年，18件麥樂雞及4款特色麥樂雞醬重出江湖，全新煙燻芝士醬登場，並有其他麥樂雞及餐飲優惠，快睇詳情。



由即日起，大家又可以歎到18件麥樂雞和4款期間限定的特色麥樂雞醬（價錢因不同地區麥當勞而有不同），包括全新「煙燻芝士醬」、「蜜糖芥末醬」、「星洲咖喱醬」和「蒜辣蛋黃醬」。如選購「$28 麥樂雞（6 件）超值套餐」，可選4款特色麥樂雞醬之其中一款。

（圖片來源︰麥當勞提供）

多款美食包括 Shake Shake薯條和風紫菜調味粉和美式蜜糖 BBQ 調味粉回歸，搭配白桃梳打，冰涼梳打加粒粒雜果，口感豐富。久未露面的甜粟米批亦登場，脆皮包著粟米蓉，不妨一試。雀巢®美祿®味麥旋風也不錯，順滑新地加美祿粉和美祿可可球，解暑一流！

麥當勞 App用戶有獨家超值優惠

以麥當勞 App優惠券選購「6件麥樂雞超值套餐」，配上其中 1 款期間限定特色麥樂雞醬只是$28 。想試齊 4 款雞醬，揀「18件麥樂雞套餐減$5」優惠；另有「6件麥樂雞超值套餐配甜粟米批」售$38 ，其餘優惠有「9件麥樂雞超值套餐減$3」，可選2款特色麥樂雞醬，或「$10 甜粟米批」。

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最後，金鐘海富中心麥當勞將化身為麥樂雞 40周年主題旗艦店，同場有 The Sandbox 互動遊戲專區。首 10,000 名於 Sandbox 平台內的「McNuggets® Land」完成一個任務的參加者，可以免費獲得「$28 麥樂雞(6 件)超值套餐配 1 款麥樂雞醬」1份，會以電子換購券形式透過麥當勞 App 發送，數量有限，先到先得。