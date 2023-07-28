特價機票｜HK Express台北/台中/高雄機票優惠　來回連稅$1,217起

特價機票又來！HK Express（香港快運航空）突發推出台灣機票優惠，香港至台北/台中/高雄，單程$248起，來回連稅最平$1,217起，包寄艙行李都不用$2,000！旅行日期由8月20日至12月13日，有興趣的朋友記得留意！



HK Express台北/台中/高雄機票 大量機票單程$248起

HK Express（香港快運航空）再次推出機票優惠，今次機票優惠目的地為台北/台中/高雄，快閃優惠期間單程一律$248起，來回連稅低至$1,217起。以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

（圖片來自官方）

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根據記者今日（28日）在官網機票搜尋器查詢，由9月至12月中仍然有大量台北/台中/高雄平機票發售，大部分日子都是$248機票，當中還包括了10月重陽節紅日假，請4放9日，不用$2,000就買到台灣多個熱點的機票，超抵！

桃園大溪每年8月底至9月中下旬都係韭菜花開花的季節，猶如綠油油的田裡蓋上一層雪。📸 Photo credit ：IG: yijiun_lee（圖片來源：Facebook@臺灣觀光協會香港辦事處）

香港來回台北機票資料 ▼▼9月10日 ⇄ 9月16日

（截圖自HK Express官方網頁）

香港來回台中機票資料 ▼▼9月8日 ⇄ 9月11日

（截圖自HK Express官方網頁）

台中早機去，不過回程時間無咁靚，只有早上機。（截圖自HK Express官方網頁）

香港來回高雄機票資料 ▼▼9月10日 ⇄ 9月17日

（截圖自HK Express官方網頁）

高雄來回時間都不錯！（截圖自HK Express官方網頁）

今次台北/台中/高雄機票快閃優惠，出發日期則為8月20日至12月13日。今次台北/台中/高雄機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。