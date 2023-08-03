假日好去處｜眾樂童遊夏令營　3大親子工作坊附表演時間

暑假是不少家長與小孩享受天倫之樂的黃金時間，一連三日「眾樂『童』遊夏令營」寓學習於娛樂，睇表演、聽育兒心得、玩遊戲攤位，增進親子感情，詳情請睇以下。



8月4日至6日，「眾樂『童』遊夏令營」於荃灣D‧PARK舉行，現場提供超過60個親子主題講座、舞台表演、互動體驗及慈善攤位，小朋友可透過互動體驗愉快學習。同場有好多親子活動，其中三項包括︰

1.惜玩文化

小朋友學習將玩具復修、創研及創作成藝術品，延續玩具生命。仲可以參與再生玩具畫體驗，為棄置的玩具注入新生。

2. 「休Joy悠 Joy」大積木建築師工作坊

家長及小孩需根據圖示及導師指導下，在限定時間內發揮團隊精神，合力拼湊一隻巨大的積木動物。之後可與積木動物打卡，享受歡聚時刻。

3. 可可朱古力飲品」工作坊

精品朱古力社企Hello Cocoa為現場家庭呈獻可可飲品工作坊，聘請SEN青年朱古力師教授參加者製作「可可朱古力飲品」，參加者現場購買可可粉後，運用阿茲特克帝國傳統木雕攪拌棒，製作原始味道的可可飲品。Hello Cocoa 亦分別提供厄瓜多爾75%純黑朱古力和牛奶朱古力以供選擇，最後也可運用研磨器磨碎台灣可可豆，為飲品加上點綴。參與者可用愛心與耐心換取幸福滋味。

（香港01眾樂基金提供）

另外，大會邀請了三屆亞運金牌得主黃金寶親授育兒心得，分享運動如何培養積極正面的人生態度，協助家長發掘子女的運動潛質。亞運霹靂舞運動員曾子驊將大展舞技，炒熱現場氣氛。屆時有更多精彩活動，待大家發掘。

眾樂『童』遊夏令營 詳情

日期：2023年8月4日至6日（星期五至日）

時間：中午12時至下午8時

地點：荃灣D‧PARK L1中庭



舞台表演時間︰

8月5日（星期六）13:15-16:00

8月6日（星期日）14:00-15:45



（香港01眾樂基金提供）

策略夥伴：《香港01》

支持機構： （排名不分先後）

香港社會服務聯會、香港社區組織協會、香港心理衛生會、香港小童群益會、細蚊媽咪

參與機構： （排名不分先後）Hello Cocoa、Joy Fusion、Let's Chill Massage、山.海.關.、光咖啡、和諧之家、心靈雞湯慈善基金會、兒童脊科基金、博愛Café、基督教勵行會、基督教家庭服務中心、香港心理衞生會、香港家庭福利會、香港基督教青年會「惜玩文化」、香港聖公會麥理浩夫人中心、眼睛健康基金