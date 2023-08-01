2023全民運動日｜8月6日開鑼25大康樂設施免費使用　附預約詳情

2023全民運動日又來了！今年將於8月6日舉行，屆時康文署轄下的大部分康體設施將免費開放給市民使用，並在各區的指定體育館舉辦康體活動！即睇預約詳情！



2023全民運動日8月6日 大量康樂設施免費使用

康文署每年舉辦「全民運動日」，鼓勵市民大眾齊齊做運動！今屆全民運動日將於8月6日舉辦，主題為「身心力行體適能」，除免費開放轄下大部分康體設施予市民使用，康文署將在活動當日，在「全民運動日」專題網頁及「康文＋＋＋」Facebook 下午2點起直播運動示範，教大家正確做運動知識，增加做運動效益，減少受傷機會。

（圖片來源：康文+++官方Facebook）

市民可由即日起，於各區「康體通」訂場櫃枱，不包括自助服務站，及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施，要玩記得盡快mark時間啦！

「全民運動日2023」康體設施免費預約流程及注意事項

1) 即日起透過各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式，預訂8月6日的康樂設施。

2) 不論設施類別，每人只限預訂一節免費設施。

--------------------------------------------------------

「康體通」預約網址：https://www.lcsd.gov.hk/tc/leisurelink/index.html



+ 1

8月6日可供免費使用康體設施：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）

公眾游泳池：（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）；及水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止。



8月6日直播運動示範

康文署「全民運動日」專題網頁：www.lcsd.gov.hk/tc/sfad

康文＋＋＋Facebook專頁：www.facebook.com/LCSDPlusss

直播時間：下午2時起



此外，全港18區的指定體育館還會舉行多元化的免費康體活動，包括健康講座、健體閣、親子、兒童、青少年體育活動，及適合長者及殘疾人士參與的運動示範及同樂活動。活動券現已在康文署18區康樂事務辦事處及指定場地派發。